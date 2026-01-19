أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: خسارة قاسية للغاية والصورة التي قدمناها مخجلة.. وهذا ما أثر على دياز

أبدى وليد الركراكي المدير الفني لـ منتخب المغرب أسفه عن عدم تحقيق لقب أمم إفريقيا بعد الخسارة من السنغال في النهائي.

وقال المدير الفني لـ منتخب المغرب في المؤتمر الصحفي: "كانت خسارة قاسية للغاية لن أكذب عليكم. كنا على بُعد دقيقة واحدة فقط من أن نصبح أبطال إفريقيا. كرة القدم تكون قاسية في كثير من الأحيان".

وأضاف "كانت مباراة متوازنة، وكنا نعلم أنها ستُحسم بتفاصيل صغيرة. كانت لديهم فرص، وكذلك نحن. كانت مثل مباراة ملاكمة. أعتقد أننا أنهينا المباراة بنسبة 50-50 تقريبًا في الاستحواذ، وعدد التسديدات، والفرص".

وواصل "نعرف أنه في النهائي، يجب استغلال الفرص القليلة المتاحة من الجانبين. في النهاية، كان سيناريو "هتشكوكياً" مع ركلة الجزاء في آخر ثانية، والتي كان يمكن أن تُهدينا اللقب. إنه أمر مؤسف جدًا، خصوصًا بالنسبة للشعب المغربي. إنه مؤلم للقلب لأننا لم نقترب يومًا من كأس إفريقيا كما اقتربنا اليوم".

وشدد "يمكننا أن نتحدث لساعات، هذا الفريق سيعود أقوى، فهم يعرفون الطريق إلى النهائي. لقد مرّ 22 عامًا منذ آخر مرة وصلنا فيها، وربما هذا أثّر علينا من ناحية الخبرة. وأقدّم تهانيّ للسنغال".

وأردف "في النهاية، نحن ضيّعنا فرصة العمر لبعض اللاعبين ولي أيضًا. يجب أن نعود أقوى، وألّا نستسلم. قدّمنا صورة جيدة عن كرة القدم المغربية. لدينا جيل شاب. سيتعلمون، وأنا مقتنع أنهم سيعودون أقوى وسيُحضرون الكأس، إن شاء الله".

وردا على صحفي طالبه بالاستقالة قال: "التالي، هذا ليس سؤالًا، بل تعليق. من أي جريدة أنت؟ هل هناك صحافة مغربية هنا؟ ليس من حقك طرح السؤال".

وعن ركلة جزاء دياز المهدرة قال: "أعتقد أولًا أنه كان هناك وقت طويل قبل أن يسدد ركلة الجزاء، ولا بد أن هذا أثر عليه".

وتطرق للحديث عما فعله منتخب السنغال بالانسحاب لعدة دقائق من اللقاء: "إذا عدنا لما حدث في المباراة، فالصورة التي قدّمناها عن إفريقيا اليوم كانت مخجلة نوعًا ما. عندما يطلب مدرّب من لاعبيه مغادرة الملعب، بدأ ذلك حتى من المؤتمر الصحفي، فالأمر يعود له".

وتابع "كما قلت في النهاية، يجب دائمًا أن نكون راقين في الهزيمة كما في الانتصار. ما فعله بابي ثياو هذا المساء لا يشرف إفريقيا. هذا تصرّف غير راقٍ، لكن ليس مهمًا، فهو بطل إفريقيا وله الحق أن يقول ما يشاء".

وأتم "أوقفنا المباراة أمام أنظار العالم لمدة لا تقل عن 10 دقائق. هذا لم يساعد براهيم. ليست هذه ذريعة للطريقة التي سدد بها، لكن لن نعود إلى الوراء لتغيير ما حدث. سنتحمّل المسؤولية، خصوصًا أنا كمدرب. ننظر الآن إلى الأمام".