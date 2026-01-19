كوليبالي: لهذا أردت أن يرفع ماني الكأس.. وسأعود للعب مع بونو ولكن

الإثنين، 19 يناير 2026 - 01:46

كتب : FilGoal

كاليدو كوليبالي - السنغال

أبدى كاليدو كوليبالي مدافع السنغال وقائد الفريق سعادته برفع زميله ساديو ماني لكأس أمم إفريقيا بدلا منه، بعد تتويج السنغال باللقب الثاني في تاريخها.

وقال كوليبالي في تصريحاته لقنوات beIN Sports: "رفعت الكأس في 2021 وكنت أرى أن ماني يستحق رفع هذه الكأس لأنه حمل الفريق على كتفيه وقدم كل شيء لبلاده ويجب أن يرفع الكأس لأنه القائد الحقيقي بصرف النظر عن الشارة".

وأضاف "هذه أفضل نسخة بالنسبة لي حيث كان هناك العديد من المنتخبات الكبيرة في ربع النهائي ونصف النهائي كذلك".

وأوضح "الفوز على البلد المضيف في النهائي يعتبر إنجازا وحلما، ونقول الحمد لله ونواصل العمل للمستقبل".

واختتم "سأعود للعب مع ياسين بونو في الهلال الآن ولكن لا أعتقد أن الهلال بحاجة لي الآن فقد تصدر ويواصل الفوز في غيابي".

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

السنغال حققت اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 على حساب مصر، وأنهت صيامها في المباريات النهائية بهدف رائع من بابي جاي يحمل الرقم 100 في تاريخ أسود التيرانجا بأمم إفريقيا.

ولأول مرة يتفوق منتخب السنغال على المستضيف بعد 5 محاولات سابقة دون فوز على صاحب الأرض.

وأصبح أسود التيرانجا أصحاب ثاني أطول سلسلة بدون خسارة في أمم إفريقيا برصيد 18 مباراة بعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بـ 24 مباراة.

ولا زال منتخب المغرب غائبا عن منصات التتويج في أمم إفريقيا منذ 50 عاما والتتويج بلقب 1976.

كوليبالي ماني كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: خسارة قاسية للغاية والصورة التي قدمناها مخجلة.. وهذا ما أثر على دياز أمم إفريقيا - 10 ملايين دولار الجائزة المالية لـ السنغال بطل القارة أمم إفريقيا – ماني يكشف كواليس إقناعه للفريق باستكمال مباراة النهائي ضد المغرب أمم إفريقيا - الجوائز الفردية لـ 2025.. دياز الهداف وماني الأفضل وبونو صاحب القفاز الذهبي أمم إفريقيا – بابي جي: نحن أبطال القارة وسعداء للغاية أمم إفريقيا – الركراكي: كان هناك ادعاءات بشأننا بسبب التحكيم أمم إفريقيا – جانا جي: الأمور كانت جنونية بعد احتساب ركلة جزاء لـ المغرب جنون ماما أفريكا.. أسد سنغالي ذهبي
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: خسارة قاسية للغاية والصورة التي قدمناها مخجلة.. وهذا ما أثر على دياز 4 ساعة | أمم إفريقيا
كوليبالي: لهذا أردت أن يرفع ماني الكأس.. وسأعود للعب مع بونو ولكن 4 ساعة | أمم إفريقيا
عودة الـ "كورتو موزو".. ميلان يفوز على ليتشي بهدف 4 ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - 10 ملايين دولار الجائزة المالية لـ السنغال بطل القارة 5 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – ماني يكشف كواليس إقناعه للفريق باستكمال مباراة النهائي ضد المغرب 5 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - الجوائز الفردية لـ 2025.. دياز الهداف وماني الأفضل وبونو صاحب القفاز الذهبي 5 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – بابي جي: نحن أبطال القارة وسعداء للغاية 5 ساعة | أمم إفريقيا
في غفلة من نهائي إفريقيا.. سوسيداد يفوز على برشلونة بالتعاون مع العارضة 5 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا
/articles/521548/كوليبالي-لهذا-أردت-أن-يرفع-ماني-الكأس-وسأعود-للعب-مع-بونو-ولكن