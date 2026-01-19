كوليبالي: لهذا أردت أن يرفع ماني الكأس.. وسأعود للعب مع بونو ولكن

أبدى كاليدو كوليبالي مدافع السنغال وقائد الفريق سعادته برفع زميله ساديو ماني لكأس أمم إفريقيا بدلا منه، بعد تتويج السنغال باللقب الثاني في تاريخها.

وقال كوليبالي في تصريحاته لقنوات beIN Sports: "رفعت الكأس في 2021 وكنت أرى أن ماني يستحق رفع هذه الكأس لأنه حمل الفريق على كتفيه وقدم كل شيء لبلاده ويجب أن يرفع الكأس لأنه القائد الحقيقي بصرف النظر عن الشارة".

وأضاف "هذه أفضل نسخة بالنسبة لي حيث كان هناك العديد من المنتخبات الكبيرة في ربع النهائي ونصف النهائي كذلك".

وأوضح "الفوز على البلد المضيف في النهائي يعتبر إنجازا وحلما، ونقول الحمد لله ونواصل العمل للمستقبل".

واختتم "سأعود للعب مع ياسين بونو في الهلال الآن ولكن لا أعتقد أن الهلال بحاجة لي الآن فقد تصدر ويواصل الفوز في غيابي".

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

السنغال حققت اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 على حساب مصر، وأنهت صيامها في المباريات النهائية بهدف رائع من بابي جاي يحمل الرقم 100 في تاريخ أسود التيرانجا بأمم إفريقيا.

ولأول مرة يتفوق منتخب السنغال على المستضيف بعد 5 محاولات سابقة دون فوز على صاحب الأرض.

وأصبح أسود التيرانجا أصحاب ثاني أطول سلسلة بدون خسارة في أمم إفريقيا برصيد 18 مباراة بعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بـ 24 مباراة.

ولا زال منتخب المغرب غائبا عن منصات التتويج في أمم إفريقيا منذ 50 عاما والتتويج بلقب 1976.