عودة الـ "كورتو موزو".. ميلان يفوز على ليتشي بهدف

الإثنين، 19 يناير 2026 - 01:21

كتب : محمد رؤوف

ماسيميليانو أليجري

فاز ميلان على منافسه ليتشي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل نيكلاس فولكروج هدف ميلان الوحيد.

ويعد الفوز بهدف دون رد هو الطريقة المفضلة لماسيميليانو أليجري المدير الفني للروسونيري.

وكان أليجري قد تحدث في وقت سابق عندما كان يدرب يوفنتوس حول الفوز بطريقة الـ "كورتو موزو" وهو مصطلح شهير باللغة الإيطالي ويعني حرفيا "الأنف القصير" لكن المعنى الآخر هو الفوز بفارق ضئيل.

الانتصار بالسباق حتى لو كان بالأنف وهو الفارق الضئيل، وفي كرة القدم تعد 1-0.

المرة الأخيرة التي فاز بها ميلان بهدف دون رد كان ضد كالياري قبل 4 مباريات.

وأحرز فولكروج المنضم حديثا لميلان في فترة الانتقالات الشتوية الحالية في الدقيقة 76 من رأسية.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ميلان للنقطة 46 ويبتعد بفارق 3 نقاط فقط عن إنتر المتصدر.

بينما توقف رصيد ليتشي عند النقطة 17 في المركز الـ 18 وهو أحد مراكز الهبوط.

وبذلك يخرج فيورنتينا من منطقة الهبوط بفارق الأهداف عن ليتشي.

