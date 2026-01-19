أمم إفريقيا - 10 ملايين دولار الجائزة المالية لـ السنغال بطل القارة
يحصل منتخب السنغال على جائزة مالية قدرها 10 ملايين دولار نظير تحقيق لقب أمم إفريقيا 2025.
وتوج منتخب السنغال باللقب على حساب المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في المباراة النهائي بعد شوطين إضافيين.
وأعلن باتريس موتسيبي قبل انطلاق البطولة زيادة الجائزة المالية للبطل لتصبح 10 ملايين دولار.
فيما سيحصل الوصيف على 4 ملايين دولار وهو منتخب المغرب.
وكان منتخبا مصر ونيجيريا قد حصدا جائزة مالية قدرها 2.5 مليون دولار لكل منتخب لتحقيق المركز الثالث والرابع.
وجاء توزيع الجوائز المالية في البطولة كالآتي:
المركز الرابع في دور المجموعات (6 منتخبات) = 500 ألف دولار لكل منهم.
الثنائي غير المتأهل من أصحاب المركز الثالث (2) = 700 ألف دولار.
الخاسرون في ثمن النهائي (8 منتخبات) = 800 ألف دولار لكل منهم.
الخاسرون في ربع النهائي (4 منتخبات) = مليون و300 ألف دولار لكل منهم.
الخاسران في نصف النهائي (منتخبان) = 2 مليون و500 ألف دولار لكل منهما.
الوصيف (منتخب واحد) = 4 مليون دولار.
البطل (منتخب واحد) = 10 ملايين دولار.