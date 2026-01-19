أمم إفريقيا – ماني يكشف كواليس إقناعه للفريق باستكمال مباراة النهائي ضد المغرب

كشف ساديو ماني لاعب منتخب السنغال كواليس إقناعه للفريق باستكمال مباراة النهائي ضد المغرب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

وقال ماني عبر بي إن سبورتس: "الأمر لم يكن سهلا، أنا ممتن والحمد لله على كل شيء واليوم هام للغاية بالنسبة لي، لدي بعض الأحاسيس المختلطة، كتبت قصتي في قارة إفريقيا".

وأضاف "لم أتفهم قرار الفريق بعدم استكمال المباراة بسبب احتساب ركلة جزاء للمغرب، ولا يهمني كل ذلك لأن يجب أن نلعب، من الجنون أن يحدث ذلك لأن العالم كله يشاهدنا، تحدثت مع المدرب أن يجب لعب المباراة للنهاية، وتلقيت النصائح باللعب".

وأكمل "هذه كانت المباراة الأخيرة لي؟ أحاول أن ألعب كأس العالم 2026 ومن ثم سأرى".

وأنهى حديثه قائلا: "اللعب كأنني في عمر الـ 20؟ الدوري السعودي تنافسي للغاية وألعب في مستوى جيد وأعمل دائما، وهذا دليل أن الدوري السعودي من الأفضل في العالم".

وخرج لاعبو السنغال والمدرب بابي ثياو وتوجهوا إلى غرفة تغيير الملابس بعد احتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت الضائع من الشوط الثاني قبل أن يقنعهم ماني بالعودة مرة أخرى.

وحصل ماني على جائزة أفضل لاعب في البطولة للمرة الثانية، إذ توج بها من نسخة 2021 عندما حصلت السنغال على اللقب أيضا.

السنغال حققت اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 على حساب مصر وأنهت صيامها في المباريات النهائية بهدف رائع من بابي جاي.

لا زال منتخب المغرب غائبا عن منصات التتويج في أمم إفريقيا منذ 50 عاما والتتويج بلقب 1976.

ما حدث في الوقت الضائع لم يكن لأحد أن يتخيله، هدف غير محتسب ثم ركلة جزاء ثم اعتراضات وانسحاب ثم عودة ثم ركلة جزاء على طريقة "بانينكا" تضيع بكل غرابة، كل هذا حدث في وقت بدلا ضائع مدته امتد لـ 24 بدلا من الـ 8 المحتسبة.

وحسم أسود التيرانجا اللقب بهدف بابي جاي بتسديدة مدوية في الدقيقة 94 من الشوط الإضافي الأول، ليؤكد على نهائي مجنون لبطولة مجنونة انتهت بتتويج أسود السنغال بالذهبية الثانية.