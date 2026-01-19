أمم إفريقيا - الجوائز الفردية لـ 2025.. دياز الهداف وماني الأفضل وبونو صاحب القفاز الذهبي
الإثنين، 19 يناير 2026 - 00:39
كتب : FilGoal
سيطر المغرب على الجوائز الفردية في أمم إفريقيا 2025، فيما فاز ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في البطولة.
ياسين بونو
النادي : الهلال
وتوج منتخب السنغال باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد 2021 بالفوز على المغرب 1-0 بعد الوصول لشوطين إضافيين.
وحقق منتخب المغرب جائزة اللعب النظيف في أمم إفريقيا 2025.
ولأول مرة يحقق منتخب المغرب الجائزة والتي يعد منتخب السنغال الأكثر تتويجا بها برصيد مرتين.
وفاز براهيم دياز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف برصيد 5 أهداف.
واعتلى دياز الصدارة متفوقا على فيكتور أوسيمين ومحمد صلاح اللذان سجلا 4 أهداف.
إبراهيم دياز يحصد جائزة هداف البطولة#كأس_أمم_إفريقيا| #المغرب_السنغال#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/jbUumoSbvo— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2026
وفاز ياسين بونو بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في البطولة كأول مغربي يحققها.
وحافظ بونو على نظافة شباكه في 5 مباريات من 7 واستقبل هدفين فقط من مالي في المجموعات والسنغال في النهائي.
ياسين بونو يحصد جائزة أفضل حارس في البطولة#كأس_أمم_إفريقيا| #المغرب_السنغال#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/PGCMbLVHTL— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2026
وأخيرا حقق ساديو ماني جائزة أفضل لاعب في البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2021.
وسجل ماني هدفين وصنع 3 في 2025 قائدا منتخب بلاده للتتويج باللقب.
ساديو ماني يحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة#كأس_أمم_إفريقيا| #المغرب_السنغال#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/mRK5azlUAv— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2026