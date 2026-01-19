أمم إفريقيا - الجوائز الفردية لـ 2025.. دياز الهداف وماني الأفضل وبونو صاحب القفاز الذهبي

سيطر المغرب على الجوائز الفردية في أمم إفريقيا 2025، فيما فاز ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وتوج منتخب السنغال باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد 2021 بالفوز على المغرب 1-0 بعد الوصول لشوطين إضافيين.

وحقق منتخب المغرب جائزة اللعب النظيف في أمم إفريقيا 2025.

ولأول مرة يحقق منتخب المغرب الجائزة والتي يعد منتخب السنغال الأكثر تتويجا بها برصيد مرتين.

وفاز براهيم دياز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف برصيد 5 أهداف.

واعتلى دياز الصدارة متفوقا على فيكتور أوسيمين ومحمد صلاح اللذان سجلا 4 أهداف.

وفاز ياسين بونو بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في البطولة كأول مغربي يحققها.

وحافظ بونو على نظافة شباكه في 5 مباريات من 7 واستقبل هدفين فقط من مالي في المجموعات والسنغال في النهائي.

وأخيرا حقق ساديو ماني جائزة أفضل لاعب في البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2021.

وسجل ماني هدفين وصنع 3 في 2025 قائدا منتخب بلاده للتتويج باللقب.