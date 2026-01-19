أمم إفريقيا – بابي جي: نحن أبطال القارة وسعداء للغاية

الإثنين، 19 يناير 2026 - 00:34

كتب : FilGoal

بابي جي - المغرب - السنغال

أعرب بابي جي لاعب منتخب السنغال عن سعادته البالغة بالتتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

وسجل بابي جي هدف منتخب بلاده الوحيد في المباراة في الدقيقة 94 من الشوط الأول الإضافي.

وقال جي عبر بي إن سبورتس: "كنا نعرف أن المباراة ستكون معقدة وصعبة، نحن أبطال إفريقيا وسعداء للغاية".

وحصل بابي جي على جائزة رجل المباراة.

السنغال حققت اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 على حساب مصر وأنهت صيامها في المباريات النهائية بهدف رائع من بابي جاي.

لا زال منتخب المغرب غائبا عن منصات التتويج في أمم إفريقيا منذ 50 عاما والتتويج بلقب 1976.

ما حدث في الوقت الضائع لم يكن لأحد أن يتخيله، هدف غير محتسب ثم ركلة جزاء ثم اعتراضات وانسحاب ثم عودة ثم ركلة جزاء على طريقة "بانينكا" تضيع بكل غرابة، كل هذا حدث في وقت بدلا ضائع مدته امتد لـ 24 بدلا من الـ 8 المحتسبة.

وحسم أسود التيرانجا اللقب بهدف بابي جاي بتسديدة مدوية في الدقيقة 94 من الشوط الإضافي الأول، ليؤكد على نهائي مجنون لبطولة مجنونة انتهت بتتويج أسود السنغال بالذهبية الثانية.

