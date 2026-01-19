في غفلة من نهائي إفريقيا.. سوسيداد يفوز على برشلونة بالتعاون مع العارضة

الإثنين، 19 يناير 2026 - 00:29

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي سوسيداد بالفوز على برشلونة

حقق ريال سوسيداد الفوز على برشلونة بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب ريالي أرينا بالجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

سجل ثنائية سوسيداد في المباراة كل من ميكيل أويارزابال وجونسالو جيديش، بينما أحرز ماركو راشفورد هدف برشلونة.

الفوز رفع رصيد سوسيداد إلى النقطة الـ24 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد برشلونة عند النقطة 49 في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

المباراة شهدت ارتداد الكرة من القائم أو العارضة 5 مرات لبرشلونة، ليكون ثاني فريق في الدوريات الخمس الكبرى تصطدم الكرة له بالعارضة ويخسر بعد برايتون ضد مانشستر يونايتد في 2020.

المباراة لم يركز عليها الكثير من الناس نظرا لإقامتها بنفس توقيت نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال.

التشكيل

بدأ برشلونة المباراة بثنائي هجومي مكون من فيران توريس ولامين يامال.

أحداث المباراة

برشلونة أهدر فرصة الهدف الأول مبكرًا في الدقيقة الثانية عن طريق بيدري بعد تمريرة من لامين يامال أمام المرمى.

وبالدقيقة السابعة سجل فيرمين لوبيز هدف التقدم، لكنه أُلغي لوجود خطأ.

ولم يُحتسب هدف جديد لبرشلونة بالدقيقة 20 عن طريق فرينكي دي يونج بسبب التسلل.

وبالدقيقة 31 تقدم ريال سوسيداد بالهدف الأول عن طريق أويارزابال مستغلًا عرضية من جيديش ليضع الكرة بقدمه في الشباك مباشرة.

وتألق ريميرو ومنع لامين يامال من التسجيل في الدقيقة 47.

وحصل لامين يامال على ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، لكنها أُلغيت لوجود حالة تسلل.

في الشوط الثاني أهدر داني أولمو مرتين متتاليتين بعدما ارتدت الكرة من القائم.

وتدخلت العارضة من جديد ومنعت رأسية من ليفاندوفسكي في الدقيقة 66.

وبعد 3 دقائق تعادل راشفورد لبرشلونة برأسية مستغلًا عرضية من لامين يامال.

لم يستغرق الأمر سوى دقيقة واحدة وتقدم سوسيداد من جديد عن طريق جيديش بمتابعة لعرضية من أويارزابال.

وأنقذ باو كوبارسي فرصة الهدف الثالث من على خط المرمى في الدقيقة 75.

وكاد برشلونة أن يتعادل من جديد عن طريق كوندي برأسية ارتدت من العارضة في الدقيقة 84.

وحصل كارلوس سولير على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي ضد بيدري في الدقيقة 87.

وصمد دفاع سوسيداد في الدقائق الأخيرة من المباراة وحافظ على تقدم فريقه ليكتب لهم الانتصار.

وسيلعب برشلونة المباراة المقبلة ضد ريال أوفييدو، بينما يلتقي سوسيداد مع سيلتا فيجو.

