أمم إفريقيا – جانا جي: الأمور كانت جنونية بعد احتساب ركلة جزاء لـ المغرب

وصف إدريسا جانا جي لاعب منتخب السنغال الأمور باحتساب ركلة جزاء للمغرب بالجنونية.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

وقال جانا جي عبر بي إن سبورتس: "فخر كبير جدا ونقول الحمد لله، كنا نريد التتويج بهذه البطولة، الله وفقنا للفوز، وأشكر كل السنغاليين، ونعرف الصعوبات التي مرت بالجمهور السنغالي".

وأضاف "أتينا لكي نلعب 7 مباريات وكنا نعلم أن الأمر معقد للغاية لكن تمكنا من فعلها".

وأنهى حديثه قائلا: "كان هناك خيبة أمل بسبب ركلة الجزاء التي احتسبت علينا، كنا غاضبين والأمر كان جنونيا لكن ساديو ماني أعادنا للملعب".

السنغال حققت اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 على حساب مصر وأنهت صيامها في المباريات النهائية بهدف رائع من بابي جاي.

لا زال منتخب المغرب غائبا عن منصات التتويج في أمم إفريقيا منذ 50 عاما والتتويج بلقب 1976.

ما حدث في الوقت الضائع لم يكن لأحد أن يتخيله، هدف غير محتسب ثم ركلة جزاء ثم اعتراضات وانسحاب ثم عودة ثم ركلة جزاء على طريقة "بانينكا" تضيع بكل غرابة، كل هذا حدث في وقت بدلا ضائع مدته امتد لـ 24 بدلا من الـ 8 المحتسبة.

وحسم أسود التيرانجا اللقب بهدف بابي جاي بتسديدة مدوية في الدقيقة 94 من الشوط الإضافي الأول، ليؤكد على نهائي مجنون لبطولة مجنونة انتهت بتتويج أسود السنغال بالذهبية الثانية.