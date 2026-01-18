أمم إفريقيا – لأول مرة بعد 423 دقيقة.. جي يسجل لـ السنغال في المغرب بالنهائي

سجل بابي جي هدفا لمنتخب السنغال في شباك المغرب خلال نهائي بطولة أمم إفريقيا 2025.

وأحرز جي الهدف بعد تسديدة صاروخية في الدقيقة 94 من الشوط الإضافي الأول.

بعد 3 نهائيات دون أي هدف!! وصيام دام 423 دقيقة 🤯



السنغال تحرز هدفا رائعا عن طريق بابي جاي في نهائي أمم إفريقيا 2025 🔥🔥pic.twitter.com/VMb8NgptzV#AFCON2025 — FilGoal (@FilGoal) January 18, 2026

وأنهى جي رقما سلبيا للسنغال بعدم التسجيل في أي نهائي من بطولات أمم إفريقيا، وبذلك يعد هذا الهدف هو الأول لأسود التيرانجا.

ولم يتمكن منتخب السنغال من التسجيل في 3 نهائيات بواقع 423 دقيقة.

وأهدر براهيم دياز لاعب منتخب المغرب قبلها ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعدما تصدى لها إدوارد ميندي حارس مرمى منتخب السنغال.

وفي حال تتويج السنغال بالبطولة فستكون المرة الثانية في تاريخه بعد الحصول على اللقب في عام 2021، وأقيمت تلك النسخة في السنغال.