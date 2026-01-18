أمم إفريقيا – لأول مرة بعد 423 دقيقة.. جي يسجل لـ السنغال في المغرب بالنهائي
الأحد، 18 يناير 2026 - 23:31
كتب : FilGoal
سجل بابي جي هدفا لمنتخب السنغال في شباك المغرب خلال نهائي بطولة أمم إفريقيا 2025.
وأحرز جي الهدف بعد تسديدة صاروخية في الدقيقة 94 من الشوط الإضافي الأول.
video:1
بعد 3 نهائيات دون أي هدف!! وصيام دام 423 دقيقة 🤯— FilGoal (@FilGoal) January 18, 2026
السنغال تحرز هدفا رائعا عن طريق بابي جاي في نهائي أمم إفريقيا 2025 🔥🔥pic.twitter.com/VMb8NgptzV#AFCON2025
وأنهى جي رقما سلبيا للسنغال بعدم التسجيل في أي نهائي من بطولات أمم إفريقيا، وبذلك يعد هذا الهدف هو الأول لأسود التيرانجا.
ولم يتمكن منتخب السنغال من التسجيل في 3 نهائيات بواقع 423 دقيقة.
وأهدر براهيم دياز لاعب منتخب المغرب قبلها ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعدما تصدى لها إدوارد ميندي حارس مرمى منتخب السنغال.
وفي حال تتويج السنغال بالبطولة فستكون المرة الثانية في تاريخه بعد الحصول على اللقب في عام 2021، وأقيمت تلك النسخة في السنغال.