أمم إفريقيا – لأول مرة بعد 423 دقيقة.. جي يسجل لـ السنغال في المغرب بالنهائي

الأحد، 18 يناير 2026 - 23:31

كتب : FilGoal

بابي جي - السنغال

سجل بابي جي هدفا لمنتخب السنغال في شباك المغرب خلال نهائي بطولة أمم إفريقيا 2025.

وأحرز جي الهدف بعد تسديدة صاروخية في الدقيقة 94 من الشوط الإضافي الأول.

وأنهى جي رقما سلبيا للسنغال بعدم التسجيل في أي نهائي من بطولات أمم إفريقيا، وبذلك يعد هذا الهدف هو الأول لأسود التيرانجا.

ولم يتمكن منتخب السنغال من التسجيل في 3 نهائيات بواقع 423 دقيقة.

وأهدر براهيم دياز لاعب منتخب المغرب قبلها ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعدما تصدى لها إدوارد ميندي حارس مرمى منتخب السنغال.

وفي حال تتويج السنغال بالبطولة فستكون المرة الثانية في تاريخه بعد الحصول على اللقب في عام 2021، وأقيمت تلك النسخة في السنغال.

أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا – بابي جي: نحن أبطال إفريقيا وسعداء للغاية أمم إفريقيا – الركراكي: كان هناك ادعاءات بشأننا بسبب التحكيم أمم إفريقيا – جانا جي: الأمور كانت جنونية بعد احتساب ركلة جزاء لـ المغرب جنون ماما أفريكا.. أسد سنغالي ذهبي أمم إفريقيا - من 8 لـ 24.. توقف واعتراضات وبانينكا مهدر في الوقت بدلا من الضائع لـ النهائي وصول بعثة منتخب مصر من المغرب وزارة الرياضة لـ في الجول: استضافة أمم إفريقيا 2028؟ هناك نظام متبع.. وجاهزون لأي حدث انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – بابي جي: نحن أبطال إفريقيا وسعداء للغاية 3 دقيقة | أمم إفريقيا
في غفلة من نهائي إفريقيا.. سوسيداد يفوز على برشلونة بالتعاون مع العارضة 9 دقيقة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا – الركراكي: كان هناك ادعاءات بشأننا بسبب التحكيم 12 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – جانا جي: الأمور كانت جنونية بعد احتساب ركلة جزاء لـ المغرب 18 دقيقة | أمم إفريقيا
جنون ماما أفريكا.. أسد سنغالي ذهبي 30 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – لأول مرة بعد 423 دقيقة.. جي يسجل لـ السنغال في المغرب بالنهائي ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - من 8 لـ 24.. توقف واعتراضات وبانينكا مهدر في الوقت بدلا من الضائع لـ النهائي ساعة | أمم إفريقيا
تقرير: جالاتاسراي يقترب من الاتفاق مع نابولي لاستعارة لانج 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا
/articles/521538/أمم-إفريقيا-لأول-مرة-بعد-423-دقيقة-جي-يسجل-لـ-السنغال-في-المغرب-بالنهائي