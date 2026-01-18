أمم إفريقيا - من 8 لـ 24.. توقف واعتراضات وبانينكا مهدر في الوقت بدلا من الضائع لـ النهائي

الأحد، 18 يناير 2026 - 23:28

كتب : إسلام أحمد

تصدي إدوارد ميندي لركلة الجزاء من براهيم دياز

شهدت الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي لـ نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال دراما مثيرة جعلته يمتد لـ 24 دقيقة.

ويقام نهائي أمم إفريقيا على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط لتحديد بطل نسخة 2025.

احتسب جان جاك ندالا حكم اللقاء 8 دقائق وقت بدلا من الضائع.

وفي الدقيقة 90+3 سجل منتخب السنغال هدفا لكن الحكم سرعان ما أطلق صافرته بإلغاء الهدف بداعي وجود خطأ لصالح أشرف حكيمي، وسط اعتراضات سنغالية.

وفي الدقيقة 90+7 عاد الحكم لتقنية الفيديو لمطالعتها بداعي وجود دفع من ماليك ضيوف لبراهيم دياز أثناء تنفيذ ضربة ركنية داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 90+8 احتسب الحكم جون جاك ندالا ركلة جزاء للمغرب وأشهر بطاقة صفراء لضيوف وسط اعتراضات قوية من لاعبي السنغال.

ورفض لاعبو السنغال استكمال اللقاء اعتراضا على قرار الحكم ووقفوا في منتصف الملعب رفقة مدربهم بابي ثياو في الدقيقة 90+12.

وفي الدقيقة 90+16 دخل لاعبو السنغال إلى غرفة الملابس فيما ظل البعض الآخر في الملعب.

وعاد لاعبو السنغال لأرض الملعب بعد سلسلة من المشاورات مع الحاجي ضيوف أسطورة المنتخب وكلود لو روا أسطورة التدريب الذي تواجد في أرض الملعب وكذلك مع المدرب في الدقيقة 90+20.

في الدقيقة 90+24 انبرى براهيم دياز في مواجهة فردية مع ميندي بعد سلسلة من الجدل الدائر.

دياز سدد على طريقة "بانينكا" تصدى لها ميندي بكل سهولة، وأطلق ندالا صافرته لنصل لشوطين إضافيين.

