أمم إفريقيا - من 8 لـ 24.. توقف واعتراضات وبانينكا مهدر في الوقت بدلا من الضائع لـ النهائي
الأحد، 18 يناير 2026 - 23:28
كتب : إسلام أحمد
شهدت الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي لـ نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال دراما مثيرة جعلته يمتد لـ 24 دقيقة.
ويقام نهائي أمم إفريقيا على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط لتحديد بطل نسخة 2025.
احتسب جان جاك ندالا حكم اللقاء 8 دقائق وقت بدلا من الضائع.
وفي الدقيقة 90+3 سجل منتخب السنغال هدفا لكن الحكم سرعان ما أطلق صافرته بإلغاء الهدف بداعي وجود خطأ لصالح أشرف حكيمي، وسط اعتراضات سنغالية.
وفي الدقيقة 90+7 عاد الحكم لتقنية الفيديو لمطالعتها بداعي وجود دفع من ماليك ضيوف لبراهيم دياز أثناء تنفيذ ضربة ركنية داخل منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة 90+8 احتسب الحكم جون جاك ندالا ركلة جزاء للمغرب وأشهر بطاقة صفراء لضيوف وسط اعتراضات قوية من لاعبي السنغال.
بعد الاستعانة بتقنية الفيديو "VAR" الحكم يحتسب ضربة جراء لمصلحة المغرب
برأيك، هل هي صحيحة؟#كأس_أمم_إفريقيا| #المغرب_السنغال#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/tvaMuv7XCu— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2026
ورفض لاعبو السنغال استكمال اللقاء اعتراضا على قرار الحكم ووقفوا في منتصف الملعب رفقة مدربهم بابي ثياو في الدقيقة 90+12.
أجواء مشحونة بعد احتساب ركلة جزاء للمغرب
احتجاج كبير من لاعبي منتخب السنغال #كأس_أمم_إفريقيا| #المغرب_السنغال#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/fFdJB9iblm— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2026
وفي الدقيقة 90+16 دخل لاعبو السنغال إلى غرفة الملابس فيما ظل البعض الآخر في الملعب.
وعاد لاعبو السنغال لأرض الملعب بعد سلسلة من المشاورات مع الحاجي ضيوف أسطورة المنتخب وكلود لو روا أسطورة التدريب الذي تواجد في أرض الملعب وكذلك مع المدرب في الدقيقة 90+20.
ساديو ماني يطالب زملاءه بالعودة إلى أرضية الملعب 👏⚽#كأس_أمم_إفريقيا| #المغرب_السنغال#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/91fc1usGRO— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2026
في الدقيقة 90+24 انبرى براهيم دياز في مواجهة فردية مع ميندي بعد سلسلة من الجدل الدائر.
دياز سدد على طريقة "بانينكا" تصدى لها ميندي بكل سهولة، وأطلق ندالا صافرته لنصل لشوطين إضافيين.
video:1
Wow.— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 18, 2026
After an extraordinarily long delay, Brahim Diaz does THIS from the penalty spot 🤯
Extra-time awaits ⏱️#AFCONFinal | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/mrqjxO0HV9