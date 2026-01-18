تقرير: جالاتاسراي يقترب من الاتفاق مع نابولي لاستعارة لانج

اقترب نادي جالاتاسراي من الاتفاق مع نظيره نابولي لاستعارة نوا لانج خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب قناة سبورت إيطاليا، فإن جالاتاسراي يقترب من الاتفاق مع نابولي لاستعارة لانج مقابل مليوني يورو مع أحقية الشراء بـ 30 مليون يورو.

ولم يخض اللاعب الهولندي عدد كبير من المباريات خلال الموسم الحالي.

ولعب الجناح الأيسر 26 مباراة في جميع البطولات وسجل هدفا وصنع هدفين بواقع 931 دقيقة لعب.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما إلى نابولي في الصيف الماضي مقابل 25 مليون يورو.

وفي حال رحيله فإن لانج سيكون بقى مع نادي الجنوب لمدة 6 أشهر فقط.

وينتهي عقد لانج مع نابولي في 2030.

وتوج لانج ببطولة السوبر الإيطالي مع البارتينوبي خلال الـ 6 أشهر بعد الفوز على ميلان في نصف نهائي البطولة ثم التتويج أمام بولونيا.