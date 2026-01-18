وصول بعثة منتخب مصر من المغرب

الأحد، 18 يناير 2026 - 21:59

كتب : محمد جمال

مصر

وصلت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد خوض بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 التي تقام في المغرب.

وغادرت البعثة الساعة الثالثة عصرا اليوم الأحد.

وحققت نيجيريا الميدالية البرونزية بالفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وحسم منتخب نيجيريا الميدالية البرونزية والمركز الثالث لصالحه بعد التغلب على مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي. والتي أقيمت في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وحصد منتخب نيجيريا المركز الثالث للمرة الثامنة في تاريخه في كأس الأمم الإفريقية.

وتعد هذه هي رابع مرة يحصل فيها منتخب مصر على المركز الرابع في كأس الأمم الإفريقية بعد أعوام 1976 و1980 و1984.

ولم يخسر من قبل منتخب نيجيريا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

أمم إفريقيا مصر المغرب
