انتهت الدوري الإسباني - ريال سوسيداد (2)-(1) برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال سوسيداد ضد برشلونة في الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.

نهاية المباراة

ق87. بطااقة حمراء لكارلوس سولير بعد تدخل قوي على بيدري.

ق84. العارضة تمنع كوندي من التسجيل برأسية بعد عرضية من كانسيلو.

ق75. كوبارسي ينقذ فرصة الثالث من على خط المرمى.

ق70. جوووووول التقدم من جديد لسوسيداد عن طريق جونزالو جيديش بمتابعة لتصدي جوان جارسيا.

ق69. جووووول التعادل لبرشلونة عن طريق ماركوس راشفورد برأسية بعد عرضية من يامال.

ق66. العارضة تمنع فرصة التعادل لبرشلونة برأسية من ليفاندوفسكي.

ق47. أولمو يهدر فرصة التعادل أمام المرمى الخالي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق51. إلغاء ركلة الجزاء لوجود حالة تسلل.

ق49. ركلة جزاااء لبرشلونة حصل عليها لامين يامال.

ق47. الحارس يتألق ويمنع يامال من التسجيل.

ق31. جوووووول أول لريال سوسيداد عن طريق أويارزابال بتسديدة رئعة بعد عرضية من أرامبورو.

ق20. هدف غير محتسب لبرشلونة عن طريق دي يونج المتسلل.

ق9. إلغاء الهدف لوجود خطأ ضد أولمو.

ق7. جوووووول أول لبرشلونة عن طريق فيرمين لوبيز بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق2. بيدري يهدر فرصة الهدف الأول بتسديدة من أمام المرمى بعد تمريرة من لامين يامال.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل