استراحة الدوري الإسباني - ريال سوسيداد (1)-(0) برشلونة.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 18 يناير 2026 - 21:48

كتب : FilGoal

سوسيداد - برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال سوسيداد ضد برشلونة في الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.

نهاية الشوط الأول

ق51. إلغاء ركلة الجزاء لوجود حالة تسلل.

ق49. ركلة جزاااء لبرشلونة حصل عليها لامين يامال.

ق47. الحارس يتألق ويمنع يامال من التسجيل.

ق31. جوووووول أول لريال سوسيداد عن طريق أويارزابال بتسديدة رئعة بعد عرضية من أرامبورو.

ق20. هدف غير محتسب لبرشلونة عن طريق دي يونج المتسلل.

ق9. إلغاء الهدف لوجود خطأ ضد أولمو.

ق7. جوووووول أول لبرشلونة عن طريق فيرمين لوبيز بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق2. بيدري يهدر فرصة الهدف الأول بتسديدة من أمام المرمى بعد تمريرة من لامين يامال.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال سوسيداد برشلونة الدوري الإسباني
