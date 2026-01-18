سجل في ظهوره الأول.. مالين يقود روما للفوز على تورينو

الأحد، 18 يناير 2026 - 21:34

كتب : FilGoal

دونييل مالين - روما

فارز روما على منافسه تورينو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل دونييل مالين وباولو ديبالا ثنائية روما.

وتعد هذه المباراة هي الأولى لمالين بعد انضمامه على سبيل الإعارة قادما من أستون خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أخبار متعلقة:
روما يضم مالين معارا من أستون فيلا كأس إيطاليا - هدف قاتل يقصي روما من ربع النهائي أمام تورينو سيواجه مصير بايلي؟ سكاي: روما يتفق مع أستون فيلا على ضم دونييل مالين روما يوضح موقفه من التعاقد مع زيركزي

وأحرز مالين الهدف الأول في الدقيقة 25 لكنه لم يتم احتسابه، ليعود بعد دقيقة واحدة ويسجل مرة أخرى ليحتسب هذه المرة.

وفي الدقيقة 72 ضاعف ديبالا الفارق بعد التسجيل من صناعة ديفين رينش.

وانتقم روما من تورينو بعد الهزيمة التي تعرض في كأس إيطاليا خلال دور الـ 16 بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبهذا الفوز ارتفع روما للنقطة 42 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد تورينو عند النقطة 23 في المركز الـ 13.

ومن المقرر أن يواجه روما خصمه شتوتجارت الألماني في المباراة المقبلة خلال الجولة السابعة من دور الدوري للدوري الأوروبي.

روما دونييل مالين الدوري الإيطالي تورينو
نرشح لكم
تقرير: جالاتاسراي يقترب من الاتفاق مع نابولي لاستعارة لانج رومانو: أياكس اتفق مع أرسنال على استعارة زينشينكو خرج من جحيم الهبوط مؤقتا.. فيورنتينا يتغلب على بولونيا في وداعية كوميسو رومانو: تشيلسي يتفق مع جاكيه على بنود عقده.. وهذه مطالب ناديه المالية سيزامل مصطفى محمد.. المدافع الليبي علي يوسف يصل فرنسا لإتمام انتقاله إلى نانت سباليتي ينتقد أداء لاعبي يوفنتوس بعد الخسارة أمام كالياري تقرير: نابولي يعتزم يكثف مفاوضاته مع النصيري بعد نهائي أمم أفريقيا أستون فيلا يرغب في تدعيم صفوفه من منتخب نيجيريا
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – لأول مرة بعد 423 دقيقة.. جي يسجل لـ السنغال في المغرب بالنهائي 21 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - من 8 لـ 24.. توقف واعتراضات وبانينكا مهدر في الوقت بدلا من الضائع لـ النهائي 25 دقيقة | أمم إفريقيا
تقرير: جالاتاسراي يقترب من الاتفاق مع نابولي لاستعارة لانج ساعة | ميركاتو
وصول بعثة منتخب مصر من المغرب ساعة | أمم إفريقيا
مباشر الدوري الإسباني - ريال سوسيداد (2)-(1) برشلونة.. إنقاذ من على خط المرمى 2 ساعة | الدوري الإسباني
أستون فيلا يخسر من إيفرتون ويفرط في فرصة تقليص الفارق مع أرسنال 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
سجل في ظهوره الأول.. مالين يقود روما للفوز على تورينو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف تفاصيل عرض الأهلي لضم مونزيالو 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 مباشر نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. هدف ضااااااااااائع والمرمى خالي 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا
/articles/521532/سجل-في-ظهوره-الأول-مالين-يقود-روما-للفوز-على-تورينو