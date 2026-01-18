سجل في ظهوره الأول.. مالين يقود روما للفوز على تورينو

فارز روما على منافسه تورينو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل دونييل مالين وباولو ديبالا ثنائية روما.

وتعد هذه المباراة هي الأولى لمالين بعد انضمامه على سبيل الإعارة قادما من أستون خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأحرز مالين الهدف الأول في الدقيقة 25 لكنه لم يتم احتسابه، ليعود بعد دقيقة واحدة ويسجل مرة أخرى ليحتسب هذه المرة.

وفي الدقيقة 72 ضاعف ديبالا الفارق بعد التسجيل من صناعة ديفين رينش.

وانتقم روما من تورينو بعد الهزيمة التي تعرض في كأس إيطاليا خلال دور الـ 16 بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبهذا الفوز ارتفع روما للنقطة 42 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد تورينو عند النقطة 23 في المركز الـ 13.

ومن المقرر أن يواجه روما خصمه شتوتجارت الألماني في المباراة المقبلة خلال الجولة السابعة من دور الدوري للدوري الأوروبي.

