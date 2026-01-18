في الجول يكشف تفاصيل عرض الأهلي لضم مونزيالو

كيفن مونزيالو

قدّم الأهلي عرضا أوليا لنادي دين بوش الهولندي لضم كيفن مونزيالو مهاجم الكونغو برازفيل.

وسبق كشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com موقف الأهلي من المفاوضات. (طالع التفاصيل)

ويكشف FilGoal.com تفاصيل عرض الأهلي لضم اللاعب الكونغولي.

قدم الأهلي عرضا أوليا يتجاوز 650 ألف دولار لضم كيفن مونزيالو من دين بوش الهولندي.

وعرض على اللاعب راتب 650 ألف دولار في الموسم.

واللاعب يمتلك عرضا آخر من الأهلي الليبي بمقابل مليون و250 ألف دولار.

وسبق أن كشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي في مفاوضات متقدمة مع الكونغولي كيفن مونزيالو مهاجم دين بوش الهولندي بعد اقتناع سيد عبد الحفيظ بقدراته خلال جولته الأوروبية".

وتابع "الأهلي يسعى لحسم صفقة ضم اللاعب في ظل تلقيه عروضا من البرتغال وألمانيا وهولندا مع اقتراب نهاية تعاقده مع ناديه".

ويرتبط مونزيالو بتعاقد مع دين بوش حتى نهاية الموسم الجاري مع إمكانية تجديد التعاقد لموسم آخر باتفاق الناديين.

وخاض المهاجم الكونغولي 23 مباراة مع فريقه هذا الموسم ونجح في المساهمة بـ 22 هدفا إذ سجل مونزيال 14 هدفا وصنع 8 آخرين.

وبدأ مونزيالو مسيرته مع شباب يوفنتوس في صيف 2018.

وخرج اللاعب على سبيل الإعارة لناديي جراسهوبرز ولوجانو السويسريين.

وانضم مونزيالو من يوفنتوس إلى لوجانو بشكل دائم في يناير 2021 مقابل 2 مليون و500 ألف يورو.

وسبق وأن لعب مونزيالو مع فريق بولتين النمساوي قبل أن ينتقل إلى دين بوش الهولندي في صيف 2024 في صفقة انتقال حر.

وكشف FilGoal.com أن رحيل جراديشار مرتبط بضم مهاجم في سوق الانتقالات الشتوية الجارية. (طالع التفاصيل)

