تشكيل برشلونة - توريس ويامال يقودان الهجوم ضد سوسيداد.. وظهور كانسيلو

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ريال سوسيداد.

ويلتقي برشلونة مع ريال سوسيداد على ملعب أنويتا بالجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل تواجد فيران توريس ولامين يامال في خط الهجوم.

ويجلس جواو كانسيلو على دكة البدلاء لأول مرة منذ الانضمام للفريق.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جوان جارسيا.

الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي.

الوسط: بيدري - فرينكي دي يونج - داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - فيرمين لوبيز.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز الـ 13 برصيد 21 نقطة.