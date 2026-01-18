تشكيل برشلونة - توريس ويامال يقودان الهجوم ضد سوسيداد.. وظهور كانسيلو
الأحد، 18 يناير 2026 - 21:13
كتب : FilGoal
أعلن هانز فليك مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ريال سوسيداد.
ويلتقي برشلونة مع ريال سوسيداد على ملعب أنويتا بالجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.
وشهد التشكيل تواجد فيران توريس ولامين يامال في خط الهجوم.
ويجلس جواو كانسيلو على دكة البدلاء لأول مرة منذ الانضمام للفريق.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: جوان جارسيا.
الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي.
الوسط: بيدري - فرينكي دي يونج - داني أولمو.
الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - فيرمين لوبيز.
ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز الـ 13 برصيد 21 نقطة.
نرشح لكم
استراحة الدوري الإسباني - ريال سوسيداد (1)-(0) برشلونة.. نهاية الشوط الأول رأسية سورلوث تقود أتلتيكو مدريد للفوز على ألافيس بيلد: تشابي ألونسو مرشح لتدريب فرانكفورت رافينيا خارج قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد تقرير: ناد أمريكي يقترب من ضم مامادو فال لاعب برشلونة موندو ديبورتيفو: تير شتيجن يرفض الإعارة إلى وست هام ويتمسك بخيار جيرونا سبورت: لا يمكن اعتبار الصفقة فشلت ولكن حمزة عبد الكريم لن ينضم إلى برشلونة أربيلوا: سأعمل على استخراج أفضل ما لدى فينيسيوس.. وأعرف مصدر هذه الصافرات