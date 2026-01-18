مران الزمالك – تدريبات تأهيلية لرباعي الفريق.. وجلسة علاجية لـ عمر جابر

أدى رباعي الزمالك عبد الله السعيد ونبيل عماد وأحمد ربيع وأحمد عبد الرحيم "إيشو" لتدريبات تأهيلية على هامش المران الذي أقيم على استاد الكلية الحربية.

عقد معتمد جمال المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم الأحد وأكد على أهمية المرحلة المقبلة وطالبهم بضرورة التركيز لتحقيق الفوز على المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه المصري في المباراة التي ستجمعهما خلال الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وشدد معتمد جمال على ثقته في اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية وطالبهم ببذل أقصى جهد في التدريبات وتنفيذ التعليمات المطلوبة.

وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين لتجهيزهم بالشكل الأمثل.

وخاض اللاعبون فقرة بدنية تحت إشراف نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة وفقرة خاصة بالكرة.

وخضع عمر جابر لاعب الفريق لجلسة علاجية على هامش المران، إذ يعاني الظهير الأيمن من إصابة في الركبة.

وخصص الجهاز الفني فقرة خططية للاعبين من خلال تقسيمهم لمجموعات لخوض بعض الجوانب الفنية، قبل خوض تقسيمة فنية مصغرة في نهاية المران.