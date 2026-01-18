مران الزمالك – تدريبات تأهيلية لرباعي الفريق.. وجلسة علاجية لـ عمر جابر

الأحد، 18 يناير 2026 - 21:02

كتب : إبراهيم رمضان

عبد الله السعيد - الزمالك - المصري

أدى رباعي الزمالك عبد الله السعيد ونبيل عماد وأحمد ربيع وأحمد عبد الرحيم "إيشو" لتدريبات تأهيلية على هامش المران الذي أقيم على استاد الكلية الحربية.

عقد معتمد جمال المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم الأحد وأكد على أهمية المرحلة المقبلة وطالبهم بضرورة التركيز لتحقيق الفوز على المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه المصري في المباراة التي ستجمعهما خلال الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - الحسم في القمة.. الأهلي والزمالك ينتصران بالجولة الثانية من السوبر المصري السيد أسامة: لم أتردد في تجديد تعاقدي مع الزمالك الزمالك يجدد تعاقد السيد أسامة لاعب فريق الشباب مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة استقالة محمد طارق من مجلس الإدارة

وشدد معتمد جمال على ثقته في اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية وطالبهم ببذل أقصى جهد في التدريبات وتنفيذ التعليمات المطلوبة.

وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين لتجهيزهم بالشكل الأمثل.

وخاض اللاعبون فقرة بدنية تحت إشراف نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة وفقرة خاصة بالكرة.

وخضع عمر جابر لاعب الفريق لجلسة علاجية على هامش المران، إذ يعاني الظهير الأيمن من إصابة في الركبة.

وأدى عبد الله السعيد ونبيل عماد وأحمد ربيع وأحمد عبد الرحيم "إيشو" لتدريبات تأهيلية على هامش المران.

وخصص الجهاز الفني فقرة خططية للاعبين من خلال تقسيمهم لمجموعات لخوض بعض الجوانب الفنية، قبل خوض تقسيمة فنية مصغرة في نهاية المران.

عبد الله السعيد الزمالك
نرشح لكم
في الجول يكشف تفاصيل عرض الأهلي لضم مونزيالو مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة جراديشار.. وسيرحل في هذا التوقيت الكشف عن مواعيد وملاعب مباريات ربع نهائي كأس عاصمة مصر خبر في الجول - عمر معوض يتمسك بالاستمرار مع الأهلي خبر في الجول – في انتظار الإعلان الرسمي.. عمر كمال ينتظم في تدريبات سيراميكا خبر في الجول – مقترح بإقامة مباريات دور الـ8 لكأس عاصمة مصر في توقف مارس اتحاد الكرة يحدد موعد ومكان إقامة مواجهات ثمن نهائي كأس مصر مصدر مقرب من ديانج لـ في الجول: نادي إسباني يرغب في شراء المتبقي من عقده مع الأهلي
أخر الأخبار
وصول بعثة منتخب مصر من المغرب 11 دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر الدوري الإسباني - ريال سوسيداد (0)-(0) برشلونة.. بيدري يهدر الأول 22 دقيقة | الدوري الإسباني
أستون فيلا يخسر من إيفرتون ويفرط في فرصة تقليص الفارق مع أرسنال 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سجل في ظهوره الأول.. مالين يقود روما للفوز على تورينو 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف تفاصيل عرض الأهلي لضم مونزيالو 50 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة - توريس ويامال يقودان الهجوم ضد سوسيداد.. وظهور كانسيلو 57 دقيقة | الدوري الإسباني
مران الزمالك – تدريبات تأهيلية لرباعي الفريق.. وجلسة علاجية لـ عمر جابر ساعة | الكرة المصرية
وزارة الرياضة لـ في الجول: استضافة أمم إفريقيا 2028؟ هناك نظام متبع.. وجاهزون لأي حدث ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521529/مران-الزمالك-تدريبات-تأهيلية-لرباعي-الفريق-وجلسة-علاجية-لـ-عمر-جابر