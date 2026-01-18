وزارة الرياضة لـ في الجول: استضافة أمم إفريقيا 2028؟ هناك نظام متبع.. وجاهزون لأي حدث

كشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الرياضة موقف مصر من التقدم بطلب لاستضافة أمم إفريقيا 2028.

وستقام نسخة 2028 بشكل استثنائي لتتحول البطولة من بعدها لتقام كل 4 سنوات وليس كل عامين كما كان معتادا.

وقال محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الرياضة لـ FilGoal.com: "مصر جاهزة لاستضافة أمم إفريقيا 2028 أو أي حدث كبير، لكن هناك نظام متبع، وهو أن يرسل اتحاد الكرة المصري طلبا للوزارة للتقدم بملف استضافة البطولة".

وأضاف "مصر جاهزة لاستضافة أي بطولة رياضية، في آخر 5 سنوات استضافنا أكثر من 500 بطولة في جميع الألعاب المختلفة".

يذكر أن الموعد النهائي لتقديم عروض الاستضافة للاتحاد الإفريقي هو 1 فبراير المقبل.

ونظمت مصر أمم إفريقيا في 5 نسخ من قبل في 1959 و1974 و1986 و2006 و2019.

وسبق أن صرّح داني ماكنزي رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي لقناة SABC Sport: "استضافت شمال ووسط إفريقيا هذه البطولة، والآن حان دور جنوب إفريقيا، حان دورنا. إذا أضعنا هذه الفرصة، فسيمر عقدان من الزمن دون أن نستضيف كأس الأمم الإفريقية. لدينا البنية التحتية، والكفاءات البشرية، وكل ما يلزم".

واستضافت منطقة جنوب إفريقيا البطولة آخر مرة عام 2013 في جنوب إفريقيا. ومنذ ذلك الحين، أقيمت البطولة في وسط إفريقيا (غينيا الاستوائية 2015، الجابون 2017، الكاميرون 2019)، وغرب إفريقيا (كوت ديفوار 2023)، وشمال إفريقيا (مصر 2019، المغرب 2025).

وذكرت بعض التقارير أن بوتسوانا تعتزم التقدم بطلب مشترك لاستضافة البطولة رفقة جنوب إفريقيا وهو ما لم يتم تأكيده حتى الآن.

ومن المقرر إقامة نسخة 2027 في شرق إفريقيا، حيث تستضيفها كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وأعلن باتريس موتسيبي رئيس كاف في مؤتمر صحفي عقب قبل نهائي أمم إفريقيا 2025: "كان ينبغي أن تقام النسخة المقبلة في (كينيا وتنزانيا أوغندا) في شهر فبراير 2027، لكننا نا بنقلها لشهر أغسطس 2027 لمنحهم فرصة لإنفاق الكثير من المال عند تنظيم البطولة القادمة بعد سنتين".