انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المغرب ضد السنغال في نهائي أمم إفريقيا 2025.

ويسعى منتخب المغرب لتحقيق اللقب الغائب منذ 1976 للمرة الثانية في تاريخه. فيما يسعى منتخب السنغال لتحقيق اللقب الثاني أيضا منذ 2021.

وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل ستصل لشوطين إضافيين، وإذا أمتد ستحكم ركلات الترجيح على هوية البطل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

--

انتهت.. أسود التيرانجا الأبطال

ق 110: شريف ندياي يهدر أمام المرمى الخالي بغرابة شديدة

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

ق 104: رأسية النصيري تمر بجوار القائم

ق 96: تسديدة من دياز يتصدى لها ميندي بسهولة

ق 94: جووووول أووووول بابي جاي سجل بتسديدة صاروخية

إلى شوطين إضافيين

نهاية الشوط الثاني

ق 90+23: براهيم دياز يسجل ركلة الجزاء على طريقة بانينكا ويتصدى لها ميندي بسهولة

ق 90 +20: لاعبو السنغال يعودون لأرض الملعب

ق 90+11: لاعبو السنغال يرفضون استكمال اللقاء

ق 90+7: الحكم يحتسب ركلة جزاء للمغرب بعد العودة للتقنية الفيديو

ق 90+3: هدف للسنغال لكن غير محتسب بسبب وجود خطأ

ق 89: فرصة مرتدة سريعة للمغرب وتسديدة الزلزولي تمر أعلى العارضة

ق 89: تسديدة من مباي يمنعها بونو ببراعة

ق 88: إصابة آدم ماسينا مدافع المغرب وخروجه باكيا

ق 80: مشاركة النصيري وترغالين بدلا من الكعبي والخنوس

ق 67: إصابة نائل ومامادو بعد التحام هوائي

ق 63: فرصة تضيع على مرتين.. مرتدة يقودها دياز وتمريرة للكعبي يسددها وترتد من الدفاع وتصل للزلزولي الذي سدد كرة مرت بجوار القائم

ق 58: عرضية مرت من الجميع من الخنوس يسددها الكعبي بكرة مرت بجوار القائم لميندي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+4: مرتدة رائعة تصل للامين كامارا الذي سدد بدلا من أن يمرر لماني المنفرد.. وارتدت بفرصة مرتدة للمغرب تحولت لركنية

ق 41: مرور رائع من الزلزولي وعرضية تمر من أمام رأس أكرد وتتهادى بجوار القائم

ق 38: انفراد تام من إيليمان ندياي وتسديدة أرضية يبعدها بونو بقدمه ببراعة

ق 35: إصابة إيليمان ندياي لاعب السنغال

ق 15: تسديدة من صيباري بعيدة عن المرمى

ق 6: رأسية بابي جاي يبعدها بونو ببراعة لركنية

بداية اللقاء