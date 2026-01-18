استراحة نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(0) السنغال.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 18 يناير 2026 - 20:40

كتب : FilGoal

المغرب - السنغال - نيكولاس جاكسون - آدم ماسينا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المغرب ضد السنغال في نهائي أمم إفريقيا 2025.

ويسعى منتخب المغرب لتحقيق اللقب الغائب منذ 1976 للمرة الثانية في تاريخه. فيما يسعى منتخب السنغال لتحقيق اللقب الثاني أيضا منذ 2021.

وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل ستصل لشوطين إضافيين، وإذا أمتد ستحكم ركلات الترجيح على هوية البطل.

نهاية الشوط الأول

ق 45+4: مرتدة رائعة تصل للامين كامارا الذي سدد بدلا من أن يمرر لماني المنفرد.. وارتدت بفرصة مرتدة للمغرب تحولت لركنية

ق 41: مرور رائع من الزلزولي وعرضية تمر من أمام رأس أكرد وتتهادى بجوار القائم

ق 38: انفراد تام من إيليمان ندياي وتسديدة أرضية يبعدها بونو بقدمه ببراعة

ق 35: إصابة إيليمان ندياي لاعب السنغال

ق 15: تسديدة من صيباري بعيدة عن المرمى

ق 6: رأسية بابي جاي يبعدها بونو ببراعة لركنية

بداية اللقاء

