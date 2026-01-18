Gaming – إعلان فريق العام في FC 26 ومبابي القائد

الأحد، 18 يناير 2026 - 20:27

كتب : رامي جمال

زلاتان إبراهيموفيتش - EA FC 26

أعلنت لعبة FC 26 عن فريق العام للرجال بالإضافة إلى إطلاق القادة لأول مرة في طور الـ Ultimate Team الشهير.

وتم اختيار كيليان مبابي لاعب ريال مدريد كقائد للفريق.

وجاء فريق العام للرجال كالتالي:

أخبار متعلقة:
Gaming - المصري "فانتوم" يخسر في نصف نهائي فيفا eFootball من "الظاهرة" Gaming – منتخب السعودية ينضم للعبة FC 26 Gaming - ببجي تعلن اختبار نسخة Black Budget Gaming - الشحات يجتمع مع مسؤولي اتحاد الكرة قبل بطولة العالم للألعاب الإلكترونية

حارس المرمى والمدافعون:

جيانلويجي دوناروما – جول كوندي – ويليام ساليبا – فيرجيل فان دايك – نونو مينديز.

لاعبو الوسط:

بيدري – ديكلان رايس – فيتينيا

المهاجمون:

عثمان ديمبيلي – إيرلينج هالاند – كيليان مبابي

May be an image of football and text that says 'MEN'S TEAM TEAMOFHEYEAR OF THE YEAR FASPORTS.COM/TOTY FASPORTS. .COM/TOTY 96 96 97 ae 1회은 Haaland © Dembélé 94 95 95 Rice

ويعد مبابي أول في تاريخ اللعبة تقديرا لإسهاماته الاستثنائية وتأثيره العابر للحدود في كرة القدم العالمية خلال عام 2025.

التصويت للاعب الـ 12

يفتح التصويت للاعب الـ 12 ويمكن للجماهير التصويت عبر منصات اللعبة وكذلك عبر التطبيق.

جدول توفر اللاعبين:

المهاجمون 16-18 يناير

لاعبو السط: 18-20 يناير

المدافعون وحراس المرمى: 20-22 يناير

جميع عناصر فريق العام بما في ذلك اللاعب الـ 12 وقائمة الشرف ستكون متاحة وفق الجدول التالي:

فريق الأيقونات رقم 1 من 20 يناير.

فريق الأيقونات رقم 2: من 20 – 23 يناير.

التشكيل الكامل لفريق العام: 22-30 يناير.

قائمة الشرف واللاعب الـ 12: 23-30 يناير.

gaming fc 26
نرشح لكم
تايلاند وبولندا أبطال العالم في كأس العالم FIFAe 25 بلعبة eFootball Gaming - المصري "فانتوم" يخسر في نصف نهائي فيفا eFootball من "الظاهرة" Gaming - ببجي تعلن اختبار نسخة Black Budget Gaming - الشحات يجتمع مع مسؤولي اتحاد الكرة قبل بطولة العالم للألعاب الإلكترونية FC 26.. الكثير من التطورات ولكن أين الوعود؟ Gaming - بعد التأهل لـ FC Pro Open أنس بدر لـ في الجول: أتمنى تحقيق إنجاز كبير صفقة تاريخية.. صندوق الاستثمار السعودي يستخوذ على شركة EA مقابل 55 مليار دولار Gaming - يلديز لممثلي EA: لديكم مشكلة كبيرة معي
أخر الأخبار
لصالح إنتر.. ماينيان يتألق ويقود ميلان للتعادل مع روما 8 ساعة | الكرة الأوروبية
سيراميكا يضم الشيات من جمهورية شبين 8 ساعة | الدوري المصري
بمشاركة زياش وبن يدر.. الوداد يهزم مانياما الكونغولي في الكونفدرالية 8 ساعة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - معتمد جمال: كايد لم يعترض على خروجه.. وهدفنا صدارة المجموعة 8 ساعة | الكرة الإفريقية
الدرندلي: حسام حسن طلب الحصول على فترة أطول لمعسكر المنتخب قبل كأس العالم 9 ساعة | منتخب مصر
الكونفدرالية - الكوكي: كان ينقصنا التركيز للتسجيل في الزمالك 9 ساعة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - الدباغ: لهذه الأسباب لم نظهر بالشكل الأمثل 9 ساعة | الكرة الإفريقية
إبراهيم صلاح: الغيابات أثرت على الزمالك أمام المصري 9 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 3 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 4 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج
/articles/521526/gaming-إعلان-فريق-العام-في-fc-26-ومبابي-القائد