Gaming – إعلان فريق العام في FC 26 ومبابي القائد

أعلنت لعبة FC 26 عن فريق العام للرجال بالإضافة إلى إطلاق القادة لأول مرة في طور الـ Ultimate Team الشهير.

وتم اختيار كيليان مبابي لاعب ريال مدريد كقائد للفريق.

وجاء فريق العام للرجال كالتالي:

حارس المرمى والمدافعون:

جيانلويجي دوناروما – جول كوندي – ويليام ساليبا – فيرجيل فان دايك – نونو مينديز.

لاعبو الوسط:

بيدري – ديكلان رايس – فيتينيا

المهاجمون:

عثمان ديمبيلي – إيرلينج هالاند – كيليان مبابي

ويعد مبابي أول في تاريخ اللعبة تقديرا لإسهاماته الاستثنائية وتأثيره العابر للحدود في كرة القدم العالمية خلال عام 2025.

التصويت للاعب الـ 12

يفتح التصويت للاعب الـ 12 ويمكن للجماهير التصويت عبر منصات اللعبة وكذلك عبر التطبيق.

جدول توفر اللاعبين:

المهاجمون 16-18 يناير

لاعبو السط: 18-20 يناير

المدافعون وحراس المرمى: 20-22 يناير

جميع عناصر فريق العام بما في ذلك اللاعب الـ 12 وقائمة الشرف ستكون متاحة وفق الجدول التالي:

فريق الأيقونات رقم 1 من 20 يناير.

فريق الأيقونات رقم 2: من 20 – 23 يناير.

التشكيل الكامل لفريق العام: 22-30 يناير.

قائمة الشرف واللاعب الـ 12: 23-30 يناير.