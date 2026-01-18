تشكيل السنغال - ماني وجاكسون يقودان الهجوم ضد المغرب في نهائي أمم إفريقيا

الأحد، 18 يناير 2026 - 20:07

كتب : FilGoal

ساديو ماني - السنغال - مصر

أعلن بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة المغرب.

ويلتقي منتخب المغرب على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط مع السنغال في النهائي لتحديد بطل النسخة 36 في تمام التاسعة مساءً.

وجاء التشكيل كالتالي:

أخبار متعلقة:
تقرير: نابولي يعتزم يكثف مفاوضاته مع النصيري بعد نهائي أمم أفريقيا تشكيل المغرب - الركراكي يدفع بنفس الأسماء في نهائي أمم إفريقيا ضد السنغال خبر في الجول - أحمد مجاهد مراقبا لمباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم إفريقيا أمم إفريقيا - محمد رمضان: إلغاء تواجدي في حفل الختام.. ولن يتغير حبي للمغرب

الحارس: إدوارد ميندي

الدفاع: كريبين دياتا – موسى نياكاتي – مامادو سار – الحاجي ديوف

الوسط: إدريسا جانا جي – بابي جي – لامين كامارا

الهجوم: ساديو ماني – نيكولاس جاكسون – إيليمان ندياي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

إبراهيم مباي – بولاي ديا – شيخ تيداني سابالي – حبيب ديالو – بابي ماتار سار – عبد الله سيك – إسماعيل جيكوبس – أنطوان ميندي – موري دياو – يفان ديوف – باثي إسماعيل سيس – أوسيون نيانج – شريف ندياي.

ويسعى منتخب المغرب لتحقيق اللقب الغائب منذ 1976 للمرة الثانية في تاريخه. فيما يسعى منتخب السنغال لتحقيق اللقب الثاني أيضا منذ 2021.

وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل ستصل لشوطين إضافيين، وإذا أمتد ستحكم ركلات الترجيح على هوية البطل.

أمم إفريقيا السنغال المغرب
نرشح لكم
أمم إفريقيا – بابي جي: نحن أبطال إفريقيا وسعداء للغاية أمم إفريقيا – الركراكي: كان هناك ادعاءات بشأننا بسبب التحكيم أمم إفريقيا – جانا جي: الأمور كانت جنونية بعد احتساب ركلة جزاء لـ المغرب جنون ماما أفريكا.. أسد سنغالي ذهبي أمم إفريقيا – لأول مرة بعد 423 دقيقة.. جي يسجل لـ السنغال في المغرب بالنهائي أمم إفريقيا - من 8 لـ 24.. توقف واعتراضات وبانينكا مهدر في الوقت بدلا من الضائع لـ النهائي وصول بعثة منتخب مصر من المغرب وزارة الرياضة لـ في الجول: استضافة أمم إفريقيا 2028؟ هناك نظام متبع.. وجاهزون لأي حدث
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – بابي جي: نحن أبطال إفريقيا وسعداء للغاية 3 دقيقة | أمم إفريقيا
في غفلة من نهائي إفريقيا.. سوسيداد يفوز على برشلونة بالتعاون مع العارضة 8 دقيقة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا – الركراكي: كان هناك ادعاءات بشأننا بسبب التحكيم 12 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – جانا جي: الأمور كانت جنونية بعد احتساب ركلة جزاء لـ المغرب 18 دقيقة | أمم إفريقيا
جنون ماما أفريكا.. أسد سنغالي ذهبي 30 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – لأول مرة بعد 423 دقيقة.. جي يسجل لـ السنغال في المغرب بالنهائي ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - من 8 لـ 24.. توقف واعتراضات وبانينكا مهدر في الوقت بدلا من الضائع لـ النهائي ساعة | أمم إفريقيا
تقرير: جالاتاسراي يقترب من الاتفاق مع نابولي لاستعارة لانج 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 4 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا
/articles/521525/تشكيل-السنغال-ماني-وجاكسون-يقودان-الهجوم-ضد-المغرب-في-نهائي-أمم-إفريقيا