تشكيل السنغال - ماني وجاكسون يقودان الهجوم ضد المغرب في نهائي أمم إفريقيا

أعلن بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة المغرب.

ويلتقي منتخب المغرب على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط مع السنغال في النهائي لتحديد بطل النسخة 36 في تمام التاسعة مساءً.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: إدوارد ميندي

الدفاع: كريبين دياتا – موسى نياكاتي – مامادو سار – الحاجي ديوف

الوسط: إدريسا جانا جي – بابي جي – لامين كامارا

الهجوم: ساديو ماني – نيكولاس جاكسون – إيليمان ندياي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

إبراهيم مباي – بولاي ديا – شيخ تيداني سابالي – حبيب ديالو – بابي ماتار سار – عبد الله سيك – إسماعيل جيكوبس – أنطوان ميندي – موري دياو – يفان ديوف – باثي إسماعيل سيس – أوسيون نيانج – شريف ندياي.

ويسعى منتخب المغرب لتحقيق اللقب الغائب منذ 1976 للمرة الثانية في تاريخه. فيما يسعى منتخب السنغال لتحقيق اللقب الثاني أيضا منذ 2021.

وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل ستصل لشوطين إضافيين، وإذا أمتد ستحكم ركلات الترجيح على هوية البطل.