تشكيل المغرب - الركراكي يدفع بنفس الأسماء في نهائي أمم إفريقيا ضد السنغال

واصل وليد الركراكي المدير الفني لـ منتخب مصر الاعتماد على نفس التشكيل دون تغييرات لمواجهة السنغال في نهائي أمم إفريقيا 2025.

ويلتقي منتخب المغرب على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط مع السنغال في النهائي لتحديد بطل النسخة 36 في تمام التاسعة مساءً.

ودفع الركراكي بنفس الأسماء التي بدأت مباريات تنزانيا ثم الكاميرون ثم نيجيريا من ثمن وحتى نصف النهائي.

وجاء تشكيل المغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي – نايف أكرد – آدم ماسينا – نصير مزراوي

الوسط: إسماعيل صيباري – نائل العيناوي – بلال الخنوس

الهجوم: عبد الصمد الزلزولي – أيوب الكعبي – براهيم دياز

وعلى مقاعد البدلاء: منير المحمدي – مهدي لحرار – سفيان أمرابط – حمزة إجمان – سفيان رحيمي – أسامة ترغلين – محمد الشيبي – إلياس أخوماش – جواد الياميق – يوسف النصيري – سيف الدين طالبي – أنس صلاح الدين – أيت بودلال – يوسف بلعمري.

ويسعى منتخب المغرب لتحقيق اللقب الغائب منذ 1976 للمرة الثانية في تاريخه. فيما يسعى منتخب السنغال لتحقيق اللقب الثاني أيضا منذ 2021.

وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل ستصل لشوطين إضافيين، وإذا أمتد ستحكم ركلات الترجيح على هوية البطل.