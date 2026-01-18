رأسية سورلوث تقود أتلتيكو مدريد للفوز على ألافيس

حقق أتلتيكو مدريد الفوز على ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب ميتروبوليتانو.

الشوط الأول انتهى بالتعادل بدون أهداف رغم سيطرة أتلتيكو مع بنهاية المباراة.

وبعد بداية الشوط الثاني بـ 3 دقائق سجل سورلوث هدف أتلتيكو برأسية مستغلا عرضية من بابلو باريوس.

الفوز رفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة 41 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد ألافيس عند النقطة 19 في المركز الـ 18 المؤدي للهبوط.

وسيلعب أتلتيكو مدريد المباراة المقبلة في الدوري يوم الأحد 25 يناير ضد ريال مايوركا، بينما يلتقي ألافيس مع ريال بيتيس.