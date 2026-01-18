الكشف عن مواعيد وملاعب مباريات ربع نهائي كأس عاصمة مصر

أعلنت رابطة الأندية المصرية مواعيد مباريات ربع نهائي كأس عاصمة مصر 2025-2026.

وتأهلت فرق المصري وإنبي ووادي دجلة وطلائع الجيش وزد والمقاولون العرب والجونة وبتروجت لربع النهائي.

وستقام المباريات في التوقف الدولي خلال شهر مارس المقبل كما كشف FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وجاءت مواعيد مباريات الذهاب

الأربعاء 25 مارس

وادي دجلة × طلائع الجيش – استاد السلام – 5 مساءً

إنبي × بتروجت – استاد بتروسبورت – 8 مساءً

الخميس 26 مارس

الجونة × المصري – استاد السويس الجديد – 5 مساءً

زد × المقاولون العرب – استاد القاهرة – 8 مساءً

مواعيد مباريات الإياب

الأحد 29 مارس

طلائع الجيش × وادي دجلة – استاد جهاز الرياضة – 5 مساءً

بتروجت × إنبي – استاد بتروسبورت – 8 مساءً

الإثنين 30 مارس

المصري × الجونة – استاد السويس الجديد – 5 مساءً

المقاولون العرب × زد – استاد المقاولون العرب – 8 مساءً

يذكر أن الرابطة أعلنت عن هوية المتنافسين في ربع النهائي وفقا لحسابات التأهل عند إعلان القرعة في بداية الموسم.

وستقام المباريات بنظام الذهاب والإياب في مرحلتي ربع ونصف النهائي.

ويقام النهائي من مباراة واحدة في نهاية الموسم.

يذكر أن النسخة الحالية ستشهد بطلا جديدا بعد توديع مودرن سبورت وسيراميكا كليوباترا من دور المجموعات.

وحصل مودرن سبورت على لقب النسخة الأولى، واستحوذ سيراميكا كليوباترا على الـ 3 ألقاب الأخيرة.

ويتأهل بطل كأس عاصمة مصر إلى النسخة المقبلة من كأس السوبر المصري.