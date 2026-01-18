رومانو: أياكس اتفق مع أرسنال على استعارة زينشينكو
الأحد، 18 يناير 2026 - 19:23
كتب : FilGoal
كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بالانتقالات عن اقتراب أياكس أمستردام من التعاقد مع أولكسندر زينشينكو.
أوليكساندر زينشينكو
النادي : نوتنجهام فورست
وأشار رومانو إلى أن أياكس قد اتفق مع أرسنال على استعارة زينشينكو بعد قطع إعارته مع نوتنجهام فورست.
الاتفاق الشفهي تم بين الثلاث أطراف ولكن يتبقى توقيع العقود.
وسيغطي أرسنال راتب زينشينكو بالكامل خلال فترة الإعارة.
وكان زينشينكو قد انتقل لنوتنجهام فورست على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.
الظهير الأوكراني صاحب الـ 29 عاما شارك في 10 مباريات مع نوتتنجهام منذ بداية الموسم ولم يسجل أو يصنع خلالهم.
زينشينكو انضم لأرسنال في 2022 قادما من مانشستر سيتي.
وبقميص أرسنال لعب زينشينكو في 91 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.
نرشح لكم
تقرير: جالاتاسراي يقترب من الاتفاق مع نابولي لاستعارة لانج سجل في ظهوره الأول.. مالين يقود روما للفوز على تورينو خرج من جحيم الهبوط مؤقتا.. فيورنتينا يتغلب على بولونيا في وداعية كوميسو رومانو: تشيلسي يتفق مع جاكيه على بنود عقده.. وهذه مطالب ناديه المالية سيزامل مصطفى محمد.. المدافع الليبي علي يوسف يصل فرنسا لإتمام انتقاله إلى نانت سباليتي ينتقد أداء لاعبي يوفنتوس بعد الخسارة أمام كالياري تقرير: نابولي يعتزم يكثف مفاوضاته مع النصيري بعد نهائي أمم أفريقيا أستون فيلا يرغب في تدعيم صفوفه من منتخب نيجيريا