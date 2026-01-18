رومانو: أياكس اتفق مع أرسنال على استعارة زينشينكو

الأحد، 18 يناير 2026 - 19:23

كتب : FilGoal

أولكسندر زينشينكو مع أنتوني - أرسنال ضد مانشستر يونايتد

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بالانتقالات عن اقتراب أياكس أمستردام من التعاقد مع أولكسندر زينشينكو.

وأشار رومانو إلى أن أياكس قد اتفق مع أرسنال على استعارة زينشينكو بعد قطع إعارته مع نوتنجهام فورست.

الاتفاق الشفهي تم بين الثلاث أطراف ولكن يتبقى توقيع العقود.

وسيغطي أرسنال راتب زينشينكو بالكامل خلال فترة الإعارة.

وكان زينشينكو قد انتقل لنوتنجهام فورست على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

الظهير الأوكراني صاحب الـ 29 عاما شارك في 10 مباريات مع نوتتنجهام منذ بداية الموسم ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

زينشينكو انضم لأرسنال في 2022 قادما من مانشستر سيتي.

وبقميص أرسنال لعب زينشينكو في 91 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

أوليكساندر زينشينكو أرسنال أياكس
