رومانو: تشيلسي يتفق مع جاكيه على بنود عقده.. وهذه مطالب ناديه المالية

توصل نادي تشيلسي إلى اتفاق مع نظيره رين الفرنسي للتعاقد مع جيريمي جاكيه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص بالانتقالات فإن تشيلسي توصل لاتفاق مع جاكيه على بنود عقده.

وكشف رومانو أن نادي رين يطلب الحصول على 65 مليون يورو لترك المدافع الفرنسي.

ووفقا لراديو مونت كارلو في وقت سابق فإن تشيلسي وضع 50 مليون يورو من أجل إتمام هذه الصفقة في يناير الجاري.

وبالتالي فإن هناك فارق 10 ملايين يورو بين العرض والطلب.

اللاعب البالغ من العمر 20 عاما لعب الموسم الجاري مع رين 16 مباراة في الدوري الفرنسي وظهر بشكل جيد.

ويسعى تشيلسي في تعزيز دفاعه الذي يعاني هذا الموسم في ظل تواجد كل من ويسلي فوفانا وتريفور شالوباه وتوسين أدارابيويو وجوش أتشيامبونج وجوريل هاتو.

