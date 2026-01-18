خبر في الجول - أحمد مجاهد مراقبا لمباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم إفريقيا
الأحد، 18 يناير 2026 - 18:03
كتب : بسام أبو بكر
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين أحمد مجاهد كمراقب لمباراة المغرب والسنغال.
ويلتقي المغرب مغع السنغال في نهائي أمم إفريقيا 2025 والمقام على ملعب أسود أطلس.
وسيكون مجاهد هو صاحب الظهور المصري الوحيد في المباراة النهائية.
ويبحث كل من المنتخبين على اللقب الثاني في تاريخيهما بأمم إفريقيا.
وكان منتخب السنغال قد فاز باللقب لأول مرة في عام 2021 بركلات الترجيح على حساب مصر.
بينما فاز المغرب باللقب في نسخة عام 1976.
وحسنم منتخب نيجيريا المركز الثالث في البطولة بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح.
