بيلد: تشابي ألونسو مرشح لتدريب فرانكفورت

ذكرت صحيفة بيلد أن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد السابق يعد مرشحا لتدريب آينتراخت فرانكفورت.

قبل ساعات، أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت يوم الأحد إقالة مدربه دينو توبمولر.

وأشار التقرير إلى أن ماركوس كروشه المدير الرياضي لفرانكفورت، مهتم بلقاء ألونسو لمناقشة إمكانية تدريب الفريق.

وأضاف التقرير أن المدرب الإسباني قد يعود للدوري الألماني قريبا.

وكان ألونسو قد تولى تدريب ريال مدريد قادمًا من باير ليفركوزن خلال الصيف الماضي، لكن تجربته في مدريد لم تدم طويلا.

وربما تكون الوجهة الأقرب هي فرانكفورت الذي أقال مدربه.

وأفاد النادي عبر موقعه "اتفق آينتراخت فرانكفورت ودينو توبمولر على إنهاء تعاقدهما بشكل فوري".

وأضاف "جاء هذا القرار نتيجة تحليل شامل لما حدث خلال الأسابيع الماضية".

ووجه النادي الألماني الشكر لتوبمولر "شكرًا لك على التزامك، ونتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك المستقبلية".

وجاءت الإقالة بعد أول 3 مباريات عقب فترة التوقف الدولي، والتي فشل توبمولر في الفوز فيها.

إذ تعادل مرتين 3-3، وخسر واحدة بنتيجة 2-3.

تولى دينو توبمولر مهمة تدريب الفريق في موسم 2023-2024، وقاد النادي بنجاح إلى التأهل للمنافسات الأوروبية بعد مرحلة من التغيير شملت عدة تعديلات على مستوى قائمة اللاعبين والهيكل الرياضي.

وتحت قيادته، تأهل آينتراخت فرانكفورت من بين إنجازات أخرى إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

كما حقق في موسم 2024-2025 المركز الثالث في الدوري الألماني، وهو أفضل ترتيب في تاريخ النادي، ليضمن بذلك التأهل لأول مرة إلى دوري أبطال أوروبا عبر مسار الدوري.

لكن الفريق تراجع كثيرا بعدما فقد نجمه الأبرز في كل فترة انتقالات.

إذ رحل عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في شتاء 2025، ثم رحل هوجو إيكتيكي إلى ليفربول في صيف 2025.

