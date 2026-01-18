خبر في الجول – في انتظار الإعلان الرسمي.. عمر كمال ينتظم في تدريبات سيراميكا
الأحد، 18 يناير 2026 - 17:08
كتب : عمرو نبيل
وصل عمر كمال لاعب الأهلي إلى استاد الدفاع الجوي من أجل الالتحاق بتدريبات فريقه الجديد سيراميكا كليوباترا.
عمر كمال
النادي : الأهلي
وعلم FilGoal.com أن الأهلي أتم اتفاقه مع سيراميكا بشأن انتقال عمر كمال له على سبيل الإعارة.
وذلك ضمن صفقة انتقال مروان عثمان مهاجم سيراميكا كليوباترا إلى الأهلي.
ويبدأ عمر كمال تدريباته مع سيراميكا اليوم الأحد.
وانضم عمر كمال لصفوف الأهلي مطلع عام 2024 قادما من مودرن سبورت.
وشارك عمر كمال مع الأهلي في الموسم الحالي في 10 مباريات بمختلف البطولات وسجل هدفين وصنع آخر.
ولعب عمر كمال مع الأهلي 50 مباراة في مختلف البطولات وسجل 6 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.
