خبر في الجول – في انتظار الإعلان الرسمي.. عمر كمال ينتظم في تدريبات سيراميكا

الأحد، 18 يناير 2026 - 17:08

كتب : عمرو نبيل

عمر كمال - الأهلي ضد وي

وصل عمر كمال لاعب الأهلي إلى استاد الدفاع الجوي من أجل الالتحاق بتدريبات فريقه الجديد سيراميكا كليوباترا.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي أتم اتفاقه مع سيراميكا بشأن انتقال عمر كمال له على سبيل الإعارة.

وذلك ضمن صفقة انتقال مروان عثمان مهاجم سيراميكا كليوباترا إلى الأهلي.

أخبار متعلقة:
سيزامل مصطفى محمد.. المدافع الليبي علي يوسف يصل فرنسا لإتمام انتقاله إلى نانت اتحاد الكرة يحدد موعد ومكان إقامة مواجهات ثمن نهائي كأس مصر مصدر مقرب من ديانج لـ في الجول: نادي إسباني يرغب في شراء المتبقي من عقده مع الأهلي

ويبدأ عمر كمال تدريباته مع سيراميكا اليوم الأحد.

وانضم عمر كمال لصفوف الأهلي مطلع عام 2024 قادما من مودرن سبورت.

وشارك عمر كمال مع الأهلي في الموسم الحالي في 10 مباريات بمختلف البطولات وسجل هدفين وصنع آخر.

ولعب عمر كمال مع الأهلي 50 مباراة في مختلف البطولات وسجل 6 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

عمر كمال الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول – مقترح بإقامة مباريات دور الـ8 لكأس عاصمة مصر في توقف مارس اتحاد الكرة يحدد موعد ومكان إقامة مواجهات ثمن نهائي كأس مصر مصدر مقرب من ديانج لـ في الجول: نادي إسباني يرغب في شراء المتبقي من عقده مع الأهلي مصدر من الأهلي لـ في الجول: مفاوضات متقدمة مع الكونغولي مونزيالو خبر في الجول – بيراميدز يستهدف ضم المهاجم البرازيلي بيدرو هنريكي خبر في الجول – مروان عثمان ينتظر موعد تحديد جلسة توقيع عقوده انتقاله إلى الأهلي سبورت: لا يمكن اعتبار الصفقة فشلت ولكن حمزة عبد الكريم لن ينضم إلى برشلونة السيد أسامة: لم أتردد في تجديد تعاقدي مع الزمالك
أخر الأخبار
رومانو: تشيلسي يتفق مع جاكيه على بنود عقده.. وهذه مطالب ناديه المالية 20 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - أحمد مجاهد مراقبا لمباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم إفريقيا 24 دقيقة | أمم إفريقيا
بيلد: تشابي ألونسو مرشح لتدريب فرانكفورت ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – في انتظار الإعلان الرسمي.. عمر كمال ينتظم في تدريبات سيراميكا ساعة | الدوري المصري
سيزامل مصطفى محمد.. المدافع الليبي علي يوسف يصل فرنسا لإتمام انتقاله إلى نانت ساعة | الكرة الأوروبية
سباليتي ينتقد أداء لاعبي يوفنتوس بعد الخسارة أمام كالياري 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية: الأخدود يفاوض الهلال من أجل ضم البليهي 2 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – مقترح بإقامة مباريات دور الـ8 لكأس عاصمة مصر في توقف مارس 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521514/خبر-في-الجول-في-انتظار-الإعلان-الرسمي-عمر-كمال-ينتظم-في-تدريبات-سيراميكا