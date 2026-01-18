سيزامل مصطفى محمد.. المدافع الليبي علي يوسف يصل فرنسا لإتمام انتقاله إلى نانت

الأحد، 18 يناير 2026 - 16:40

كتب : FilGoal

علي يوسف مدافع الإفريقي التونسي ومنتخب ليبيا

وصل علي يوسف مدافع منتخب ليبيا والإفريقي التونسي علي يوسف إلى فرنسا من أجل إتمام انتقاله إلى نادي نانت.

وكشفت صحيفة "ليكيب الفرنسية" أن علي يوسف سيوقع عقدا مع نانت الفرنسي لمدة موسمين ونصف.

ويسعى نانت لتعزيز دفاعه بالمدافع البالغ من العمر 24 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى الصفقة ستكلف نادي نانت حوالي 500 ألف يورو يحصل عليها نادي الإفريقي التونسي.

وسيكون علي يوسف ثالث صفقات نانت في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد كل من ريمي كابيلا وإبراهيما سيسوكو.

وبذلك سيزامل اللاعب الليبي، المهاجم المصري مصطفى محمد الذي يلعب مع نادي نانت.

ويحتل نانت المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد لعب 17 مباراة برصيد 14 نقطة.

وارتبط اسم علي يوسف بالنادي الأهلي في فترات انتقالات سابقة لكنه لم ينضم إلى القلعة الحمراء.

علي يوسف نانت منتخب ليبيا
