سباليتي ينتقد أداء لاعبي يوفنتوس بعد الخسارة أمام كالياري

الأحد، 18 يناير 2026 - 16:21

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي - المدير الفني فريق يوفنتوس

انتقد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق يوفنتوس أداء لاعبيه بعد الخسارة أمام كالياري بهدف دون رد في الدوري الإيطالي.

وأشار سباليتي إلى أن خروج اللاعبين عن الأدوار ساهم في إهدار فرصة العودة بالنتيجة.

وسقط يوفنتوس خارج ملعبه أمام كالياري ضمن منافسات الدوري الإيطالي، رغم الاستحواذ وإهدار عدة فرص محققة.

وقال سباليتي في تصريحات لشبكة سكاي إيطاليا: "كالياري استحق الفوز لأنه قاتل على كل كرة، أغلق المساحات وحاول اللعب على الهجمات المرتدة. لم نكن حاسمين بما يكفي في إنهاء الفرص، وهناك مباريات تسير بهذا الشكل".

وتابع "البدلاء انساقوا وراء إيقاع المباراة السريع. كونسيساو تراجع كثيرا لاستلام الكرة بدلا من البقاء في المناطق الخطرة، وابتعد عن أماكن التأثير".

وشدد سباليتي "سيطرنا على المباراة وخنقنا محاولات المرتدات، لكننا لم نستغل الفرص، والركلة الحرة التي جاء منها الهدف كانت غير ضرورية، وكالياري استغلها بشكل مثالي".

واختتم تصريحاته: "علينا أن نكون دقيقين للغاية مع أنفسنا، وأن نعمل على أدق التفاصيل، لأنها في النهاية تصنع الفارق. هذه طبيعة عملنا".

وكان يوفنتوس قد أتيحت له فرصة التقدم في الشوط الأول بعد احتساب ركلة جزاء، قبل إلغائها عقب العودة لتقنية الفيديو، كما ارتطمت تسديدة كينان يلدز بالقائم بعد تغيير اتجاهها من ييري مينا.

وبهذه الخسارة يفقد يوفنتوس فرصة الاقتراب من صراع الصدارة، خاصة قبل مواجهة نابولي حامل اللقب في الجولة المقبلة، ويتسع الفارق مع المتصدر إنتر إلى 10 نقاط.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة قوية أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، دون وقت كاف لالتقاط الأنفاس.

