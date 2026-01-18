الرياضية: الأخدود يفاوض الهلال من أجل ضم البليهي

الأحد، 18 يناير 2026 - 15:56

كتب : FilGoal

علي البليهي - الهلال

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي الأخدود يتجه إلى التعاقد مع علي البليهي مدافع الهلال.

وأوضح التقرير أن إدارة الأخدود ستفتح باب التفاوض مع نظيرتها في الهلال، من أجل ضم البليهي.

وأضاف التقرير أن الصفقة ستتم بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويحتل الأخدود المرتبة قبل الأخيرة في قائمة ترتيب الدوري، برصيد 8 نقاط، بعد 15 جولة.

ويرتبط البليهي مع الهلال بعقد إلى صيف 2027.

يُذكر أن آخر ظهور للبليهي كان في مواجهة الشارقة ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة 22 ديسمبر الماضي، قبل أن يغيب عن التشكيل الأساسي ودكة البدلاء، بعد خروجه من حسابات المدرب سيموني إنزاجي.

وخلال 8 مواسم ونصف الموسم بقميص الهلال، خاض اللاعب 263 مباراة سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 3 أهداف.

وأسهم في تحقيق 5 ألقاب للدوري، و3 بطولات لكأس الملك، و3 للسوبر السعودي، إضافة إلى لقبين في دوري أبطال آسيا.

