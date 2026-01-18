خبر في الجول – مقترح بإقامة مباريات دور الـ8 لكأس عاصمة مصر في توقف مارس

الأحد، 18 يناير 2026 - 15:35

كتب : محمد جمال

رابطة الأندية المحترفة

تدرس رابطة الأندية المصرية إقامة مباريات دور الـ8 لكأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) في التوقف الدولي لشهر مارس.

وعلم FilGoal.com أن رابطة الأندية ترى أن شهر مارس المقبل هو الأفضل لإقامة مباريات كأس العاصمة.

على أن يتم تحديد مواعيد الدور نصف النهائي والنهائي بعد ذلك، وقبل نهاية الموسم.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة عن مباريات ربع نهائي كأس عاصمة 2025-26.

وتأهلت فرق المصري وطلائع الجيش والمقاولون العرب وإنبي والجونة وزد وطلائع الجيش وبتروجت لربع النهائي.

وتأهل أول وثاني الترتيب مباشرة لربع النهائي وأكمل أفضل فريقين احتلا المركز الثالث عقد المتأهلين.

وجاءت مباريات ربع النهائي

وادي دجلة × طلائع الجيش

إنبي × بتروجت

الجونة × المصري

زد × المقاولون العرب

يذكر أن الرابطة أعلنت عن هوية المتنافسين في ربع النهائي وفقا لحسابات التأهل عند إعلان القرعة في بداية الموسم.

وستقام المباريات بنظام الذهاب والإياب في مرحلتي ربع ونصف النهائي.

ويقام النهائي من مباراة واحدة في نهاية الموسم.

يذكر أن النسخة الحالية ستشهد بطلا جديدا بعد توديع مودرن سبورت وسيراميكا كليوباترا من دور المجموعات.

وحصل مودرن سبورت على لقب النسخة الأولى، واستحوذ سيراميكا كليوباترا على الـ 3 ألقاب الأخيرة.

ويتأهل بطل كأس عاصمة مصر إلى النسخة المقبلة من كأس السوبر المصري.

