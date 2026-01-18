مصدر مقرب من ديانج لـ في الجول: نادي إسباني يرغب في شراء المتبقي من عقده مع الأهلي

الأحد، 18 يناير 2026 - 14:21

كتب : عمرو نبيل

مران الأهلي - أليو ديانج

أبلغ أليو ديانج لاعب وسط منتخب مالي والأهلي، النادي الأحمر برغبته في الرحيل خلال شهر يناير الجاري.

وقال مصدر مقرب من ديانج لـFilGoal.com: "اللاعب أبلغ الأهلي برغبته في الرحيل خلال يناير الجاري ويمتلك عرضا من أحد أندية الدوري الإسباني".

وأضاف "النادي الإسباني يريد شراء ما تبقى في عقد ديانج مقابل 500 ألف دولار".

وأكمل "في حالة عدم موافقة الأهلي على العرض سيستمر ديانج مع الأحمر لنهاية الموسم ثم يرحل مجانا".

وأتم تصريحاته "ديانج يحب الأهلي ولن يلعب في مصر إلا مع الفريق الأحمر، لكنه يريد خوض تجربة أخرى في أوروبا".

وشارك ديانج مع منتخب مالي في كأس الأمم الإفريقية في المغرب، قبل الخروج من ربع النهائي أمام السنغال.

ولعب ديانج الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى الخلود السعودي.

الأهلي ديانج الدوري المصري
