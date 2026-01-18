لاعب مانشستر سيتي ينضم إلى جيرونا

الأحد، 18 يناير 2026 - 14:19

كتب : FilGoal

كلاوديو إتشيفيري - مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي يوم الأحد انتقال لاعبه الأرجنتيني كلاوديو إتشيفيري إلى جيرونا على سبيل الإعارة.

وقضى إتشيفيري النصف الأول من موسم 2025-2026 في صفوف باير ليفركوزن على سبيل الإعارة.

وأفاد سيتي عبر موقعه "انضم كلاوديو إتشيفيري إلى نادي جيرونا على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2025-2026".

يذكر أن نادي جيرونا هو أحد أندية مجموعة سيتي لكرة القدم (CFG).

اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، والذي وقّع لمانشستر سيتي في يناير 2024 قبل أن يبقى معارًا إلى ريفر بليت حتى فبراير 2025، سيلتحق في النادي الإسباني بزميله في سيتي فيتور ريس.

شارك إتشيفيري في 3 مباريات مع فريق بيب جوارديولا، حيث جاءت أولى مشاركاته في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي خسره سيتي أمام كريستال بالاس في ملعب ويمبلي في مايو 2025.

وسجل أول أهدافه مع سيتي خلال الصيف في بطولة كأس العالم للأندية، عندما أحرز هدفًا رائعًا من ركلة حرة مباشرة أمام العين، قبل أن يُجبر على مغادرة الملعب مصابًا مع نهاية الشوط الأول.

كما خاض 11 مباراة مع باير ليفركوزن، بواقع 6 مباريات في الدوري الألماني و5 في دوري أبطال أوروبا.

