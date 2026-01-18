فرانكفورت يعلن إقالة مدربه

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت يوم الأحد إقالة مدربه دينو توبمولر.

وأفاد النادي عبر موقعه "اتفق آينتراخت فرانكفورت ودينو توبمولر على إنهاء تعاقدهما بشكل فوري".

وأضاف "جاء هذا القرار نتيجة تحليل شامل لما حدث خلال الأسابيع الماضية".

ووجه النادي الألماني الشكر لتوبمولر "شكرًا لك على التزامك، ونتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك المستقبلية".

وجاءت الإقالة بعد أول 3 مباريات عقب فترة التوقف الدولي، والتي فشل توبمولر في الفوز فيها.

إذ تعادل مرتين 3-3، وخسر واحدة بنتيجة 2-3.

تولى دينو توبمولر مهمة تدريب الفريق في موسم 2023-2024، وقاد النادي بنجاح إلى التأهل للمنافسات الأوروبية بعد مرحلة من التغيير شملت عدة تعديلات على مستوى قائمة اللاعبين والهيكل الرياضي.

وتحت قيادته، تأهل آينتراخت فرانكفورت من بين إنجازات أخرى إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

كما حقق في موسم 2024-2025 المركز الثالث في الدوري الألماني، وهو أفضل ترتيب في تاريخ النادي، ليضمن بذلك التأهل لأول مرة إلى دوري أبطال أوروبا عبر مسار الدوري.

لكن الفريق تراجع كثيرا بعدما فقد نجمه الأبرز في كل فترة انتقالات.

إذ رحل عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في شتاء 2025، ثم رحل هوجو إيكتيكي إلى ليفربول في صيف 2025.