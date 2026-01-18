خبر في الجول – بيراميدز يستهدف ضم المهاجم البرازيلي بيدرو هنريكي

يسعى نادي بيراميدز لتدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وهذه المرة من البرازيل.

بيدرو هنريكي

النادي : خورفكان

بيراميدز

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز يسعى لضم المهاجم البرازيلي بيدرو هنريكي لاعب فريق يونان يوكون الصيني السابق.

وأن بيراميدز قدم عرضا للاعب الحر في الوقت الحالي، وينظر رد المهاجم البرازيلي عليه.

ويبلغ بيدرو هنريكي من العمر 29 عاما وسبق له ولعب مع أندية بنيفكا وفيرنسي في البرتغال.

وأيضا مع خورفكان الإماراتي الذي انتقل منه إلى نادي يونان يوكون الصيني.

قبل أن ينتهي تعاقده مع النادي الصيني بنهاية عام 2025 الماضي.

وخلال مسيرته لعب بيدرو هنريكي 249 مباراة سجل خلالها 89 هدفا.

ويمتلك بيراميدز الآن 5 لاعبين أجانب وهم محمد الشيبي ووليد الكرتي من المغرب، وفيستون مايلي من الكونغو، وبلاتي توريه من بوركينا فاسو، وإيفرتون من البرازيل.

