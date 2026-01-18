ديلي ميل: يوفنتوس يكثف مفاوضاته لضم ماتيتا

ماتيتا - كريستال بالاس

كثف نادي يوفنتوس تحركاته للتعاقد مع المهاجم الفرنسي جان فيليب ماتيتا لاعب كريستال بالاس.

وأشارت التقرير إلى عقد محادثات مع ممثلي اللاعب يوم الجمعة، في إطار بحثه عن بديل محتمل لدوسان فلاهوفيتش.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن يوفنتوس وضع ماتيتا ضمن أولوياته الهجومية، مع اقتراب نهاية عقد فلاهوفيتش في الصيف المقبل.

ويسعي النادي الإيطالي لإعادة ترتيب خط الهجوم دون الدخول في صفقات ضخمة.

وأشار التقرير إلى أن كريستال بالاس كان يأمل في تجديد عقد اللاعب خلال الصيف الماضي، حيث قدم عرضا رسميا، لكن المفاوضات لم تصل إلى اتفاق نهائي، ما فتح الباب أمام احتمالات رحيله.

ويمتد عقد المهاجم البالغ من العمر 28 عاما لمدة موسم ونصف الموسم، في ظل رغبته بخوض تجربة جديدة خارج إنجلترا، وهو ما جعل يوفنتوس يتقدم بخطوات أكثر جدية مقارنة باهتمام أندية أخرى من الدوري الإنجليزي.

ويواجه يوفنتوس تحديا يتمثل في تلبية مطالب كريستال بالاس المالية، إذ يرجح أن يكون العرض في صورة إعارة مع بند إلزامية الشراء، وهو ما قد لا يلبي طموحات النادي الإنجليزي.

وقال أوليفر جلاسنر المدير الفني لفريق كريستال بالاس في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل: "سيكون هناك رقم معين نقبل عنده إتمام الصفقة مع تبقي 18 شهرا في عقد اللاعب، إذا لم يصل هذا العرض فسيبقى معنا".

وفي المقابل بدأ كريستال بالاس دراسة بدائل هجومية تحسبا لرحيل ماتيتا، حيث وضع أسماء مثل يورجن ستراند لارسن لاعب وولفرهامبتون، وخواكين بانيتشيلي لاعب ستراسبورج، إلى جانب العمل على صفقة سيدكي شيريف مهاجم أنجيه.

ويعيش كريستال بالاس فترة مثيرة، في ظل اقتراب رحيل مارك جيهي عن الفريق، ووجود اهتمام متزايد بضم لاعب الوسط آدم وارتون مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية.

ويواصل يوفنتوس متابعة الموقف، على أمل حسم الصفقة خلال الفترة المقبلة، في إطار سعيه لتدعيم هجومه استعدادا للموسم الجديد.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

الدوري الإنجليزي كريستال بالاس ماتيتا
