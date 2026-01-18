الشرق الأوسط: منتخب السعودية يواجه صربيا وديا بعد لقاء مصر

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن منتخب السعودية سيواجه صربيا وديا في مارس المقبل بعد مواجهة مصر الودية.

وأوضح مصدر من الاتحاد السعودي لكرة القدم للجريدة يوم الأحد أن هناك اتفاق نهائي لإقامة مواجهة ودية تجمع المنتخب السعودي بنظيره الصربي في قطر خلال فترة التوقف الدولي بمارس المقبل.

ومن المتوقع أن تقام المباراة يوم 30 أو 31 مارس.

إذ يلعب الأخضر السعودي وديا ضد مصر يوم 26 مارس المقبل.

ثم يلتقي منتخب مصر بنظيره الإسباني يوم 30 من الشهر نفسه.

وأضاف التقرير أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يبحث عن تأمين مباريات ودية في المعسكر الذي يسبق كأس العالم 2026 يونيو المقبل.

إذ تبدأ البطولة رسمياً في 11 يونيو، وتستمر حتى 19 يوليو

ويفتتح المنتخب السعودي مشواره بمواجهة أوروجواي.

وفي الجولة الثانية، يصطدم الأخضر بإسبانيا.

أما ختام الدور الأول، فسيكون أمام منتخب كاب فيردي.