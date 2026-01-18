الشرق الأوسط: منتخب السعودية يواجه صربيا وديا بعد لقاء مصر

الأحد، 18 يناير 2026 - 13:25

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - السعودية - أمين عمر

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن منتخب السعودية سيواجه صربيا وديا في مارس المقبل بعد مواجهة مصر الودية.

وأوضح مصدر من الاتحاد السعودي لكرة القدم للجريدة يوم الأحد أن هناك اتفاق نهائي لإقامة مواجهة ودية تجمع المنتخب السعودي بنظيره الصربي في قطر خلال فترة التوقف الدولي بمارس المقبل.

ومن المتوقع أن تقام المباراة يوم 30 أو 31 مارس.

أخبار متعلقة:
مدرب أنجيه: لاعب الجزائر توصل لاتفاق مع مارسيليا ولذلك غاب عن مواجهته خبر في الجول – مروان عثمان ينتظر موعد تحديد جلسة توقيع عقوده انتقاله إلى الأهلي خبر في الجول – الأهلي في مفاوضات مع ثنائي شاب محترف في أوروبا أحدهما فلسطيني الرياضية: اتحاد جدة يطلب ضم كنو من الهلال

إذ يلعب الأخضر السعودي وديا ضد مصر يوم 26 مارس المقبل.

ثم يلتقي منتخب مصر بنظيره الإسباني يوم 30 من الشهر نفسه.

وأضاف التقرير أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يبحث عن تأمين مباريات ودية في المعسكر الذي يسبق كأس العالم 2026 يونيو المقبل.

إذ تبدأ البطولة رسمياً في 11 يونيو، وتستمر حتى 19 يوليو

ويفتتح المنتخب السعودي مشواره بمواجهة أوروجواي.

وفي الجولة الثانية، يصطدم الأخضر بإسبانيا.

أما ختام الدور الأول، فسيكون أمام منتخب كاب فيردي.

السعودية مصر صربيا
نرشح لكم
مؤتمر جيسوس: لم أقلل من قيمة الهلال وأتمنى عدم تفسير تصريحاتي بأشياء لم أقلها الشباب السعودي يستنكر الأخطاء التحكيمية عقب الخسارة من النصر النصر يعود لتحقيق الانتصارات في الدوري السعودي ويزيد متاعب الشباب "افتراءات غير مقبولة".. الهلال يشكو جيسوس مدرب النصر بعد تصريحاته في غياب كوكا.. الاتفاق يفوز على اتحاد جدة ويكسر سلسلة اللاهزيمة أهلي جدة يستعيد خدمات فرانك كيسيه اتحاد جدة ينتظر رد كانتي مواعيد مباريات الجمعة 16 يناير - كأس عاصمة مصر.. وقمة فرنسية والدوري السعودي
أخر الأخبار
وصول بعثة منتخب مصر من المغرب 6 دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر الدوري الإسباني - ريال سوسيداد (0)-(0) برشلونة.. بداية المباراة 17 دقيقة | الدوري الإسباني
أستون فيلا يخسر من إيفرتون ويفرط في فرصة تقليص الفارق مع أرسنال 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سجل في ظهوره الأول.. مالين يقود روما للفوز على تورينو 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف تفاصيل عرض الأهلي لضم مونزيالو 46 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة - توريس ويامال يقودان الهجوم ضد سوسيداد.. وظهور كانسيلو 52 دقيقة | الدوري الإسباني
مران الزمالك – تدريبات تأهيلية لرباعي الفريق.. وجلسة علاجية لـ عمر جابر ساعة | الكرة المصرية
وزارة الرياضة لـ في الجول: استضافة أمم إفريقيا 2028؟ هناك نظام متبع.. وجاهزون لأي حدث ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521498/الشرق-الأوسط-منتخب-السعودية-يواجه-صربيا-وديا-بعد-لقاء-مصر