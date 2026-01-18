مدرب أنجيه: لاعب الجزائر توصل لاتفاق مع مارسيليا ولذلك غاب عن مواجهته

الأحد، 18 يناير 2026 - 13:09

كتب : FilGoal

حيماد عبدلي - أنجيه الفرنسي

أوضح ألكسندر دوجو مدرب أنجيه أن لاعبه الجزائري حيماد عبدلي أصبح قريبا من الانتقال إلى أولمبيك مارسيليا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وغاب عبدلي عن هزيمة فريقه أمام مارسيليا 2-5 يوم السبت ضمن الجولة 18 من الدوري الفرنسي.

وقال دوجو في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "غياب عبدلي عن المباراة يعود إلى أن اللاعب الجزائري لديه بالفعل اتفاق مبدئي مع مارسيليا".

أخبار متعلقة:
سكاي: كريستال بالاس يدرس إقالة جلاسنر الآن جيرارد: تعادل ليفربول أمام بيرنلي غير مقبول.. والمربع الذهبي هو الحد الأدنى راديو مونت كارلو: تشيلسي يسعى لضم مدافع رين الفرنسي رافينيا خارج قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد

وأضاف "لقد شعرت بأن اللاعب كان مترددًا في خوض المباراة".

فيما قال روبرتو دي زيربي مدرب مارسيليا: "عبدلي ليس لاعبا في فريقي حتى أتحدث عنه".

وأكمل "عبدلي لاعب قوي جداً، مثل العديد من لاعبي أنجيه، بطبيعة الحال لن أكون ضد فكرة انضمام لاعبين ممتازين لفريقي".

وذكرت تقارير أن عبدلي سيوقع على عقد يربطه بمارسيليا لمدة 5 مواسم ونصف.

ويرتبط عبدلي بتعاقد مع أنجيه الفرنسي حتى نهاية الموسم الجاري.

قبل أيام، كشفت صحيفة ليكيب عن توصل ليون لاتفاق مبدئي مع اللاعب صاحب الـ26 عاما من أجل الانتقال إلى صفوفه هذا الشتاء.

ويقدم عبدلي موسما مميزا مع أنجيه، الذي يحتل المركز الـ11 في الدوري الفرنسي، كما تواجد في المغرب رفقة منتخب الجزائر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

حيماد عبدلي أنجيه مارسيليا
نرشح لكم
رومانو: تشيلسي يتفق مع جاكيه على بنود عقده.. وهذه مطالب ناديه المالية خبر في الجول – في انتظار الإعلان الرسمي.. عمر كمال ينتظم في تدريبات سيراميكا سيزامل مصطفى محمد.. المدافع الليبي علي يوسف يصل فرنسا لإتمام انتقاله إلى نانت الرياضية: الأخدود يفاوض الهلال من أجل ضم البليهي تقرير: نابولي يعتزم يكثف مفاوضاته مع النصيري بعد نهائي أمم أفريقيا أستون فيلا يرغب في تدعيم صفوفه من منتخب نيجيريا مصدر مقرب من ديانج لـ في الجول: نادي إسباني يرغب في شراء المتبقي من عقده مع الأهلي لاعب مانشستر سيتي ينضم إلى جيرونا
أخر الأخبار
رومانو: تشيلسي يتفق مع جاكيه على بنود عقده.. وهذه مطالب ناديه المالية 19 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - أحمد مجاهد مراقبا لمباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم إفريقيا 22 دقيقة | أمم إفريقيا
بيلد: تشابي ألونسو مرشح لتدريب فرانكفورت ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – في انتظار الإعلان الرسمي.. عمر كمال ينتظم في تدريبات سيراميكا ساعة | الدوري المصري
سيزامل مصطفى محمد.. المدافع الليبي علي يوسف يصل فرنسا لإتمام انتقاله إلى نانت ساعة | الكرة الأوروبية
سباليتي ينتقد أداء لاعبي يوفنتوس بعد الخسارة أمام كالياري 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية: الأخدود يفاوض الهلال من أجل ضم البليهي 2 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – مقترح بإقامة مباريات دور الـ8 لكأس عاصمة مصر في توقف مارس 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 أمم إفريقيا - فاي: أعرف منتخب مصر منذ 2006 وهم يمتازون بالشكوى والبكاء والتمثيل 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521497/مدرب-أنجيه-لاعب-الجزائر-توصل-لاتفاق-مع-مارسيليا-ولذلك-غاب-عن-مواجهته