مدرب أنجيه: لاعب الجزائر توصل لاتفاق مع مارسيليا ولذلك غاب عن مواجهته

أوضح ألكسندر دوجو مدرب أنجيه أن لاعبه الجزائري حيماد عبدلي أصبح قريبا من الانتقال إلى أولمبيك مارسيليا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وغاب عبدلي عن هزيمة فريقه أمام مارسيليا 2-5 يوم السبت ضمن الجولة 18 من الدوري الفرنسي.

وقال دوجو في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "غياب عبدلي عن المباراة يعود إلى أن اللاعب الجزائري لديه بالفعل اتفاق مبدئي مع مارسيليا".

وأضاف "لقد شعرت بأن اللاعب كان مترددًا في خوض المباراة".

فيما قال روبرتو دي زيربي مدرب مارسيليا: "عبدلي ليس لاعبا في فريقي حتى أتحدث عنه".

وأكمل "عبدلي لاعب قوي جداً، مثل العديد من لاعبي أنجيه، بطبيعة الحال لن أكون ضد فكرة انضمام لاعبين ممتازين لفريقي".

وذكرت تقارير أن عبدلي سيوقع على عقد يربطه بمارسيليا لمدة 5 مواسم ونصف.

ويرتبط عبدلي بتعاقد مع أنجيه الفرنسي حتى نهاية الموسم الجاري.

قبل أيام، كشفت صحيفة ليكيب عن توصل ليون لاتفاق مبدئي مع اللاعب صاحب الـ26 عاما من أجل الانتقال إلى صفوفه هذا الشتاء.

ويقدم عبدلي موسما مميزا مع أنجيه، الذي يحتل المركز الـ11 في الدوري الفرنسي، كما تواجد في المغرب رفقة منتخب الجزائر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.