خبر في الجول – مروان عثمان ينتظر موعد تحديد جلسة توقيع عقوده انتقاله إلى الأهلي

ينتظر مروان عثمان مهاجم سيراميكا كليوباترا تحديد موعد لعقد جلسة مع مسؤولي الأهلي من أجل توقيع عقود انضمامه إلى الأحمر.

وعلم FilGoal.com أن مروان عثمان ينتظر عقد جلسة مع محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي، وأسامة هلال مدير التعاقدات.

من أجل توقيع عقود انتقاله إلى الأحمر.

وأن الاتفاق بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا تم بشأن هذه الصفقة التي من المنتظر أن تكتمل رسميا في الأيام القليلة المقبلة.

وينتهي تعاقد مروان عثمان مع فريق سيراميكا في صيف 2027.

وظهر مروان عثمان بشكل لافت ونجح في تسجيل هدف في شباك الأهلي في مباراة نصف نهائي كأس السوبر.

كما تواجد مروان عثمان ضمن قائمة منتخب مصر التي خاضت البطولة الودية بالإمارات في نوفمبر الماضي.

مروان عثمان من ناشئي فريق سيراميكا كليوباترا، قبل أن ينتقل لطلائع الجيش على سبيل الإعارة، ثم عاد مجددا لصفوف الفريق.

ولعب هذا الموسم 17 مباراة في الدوري ساهم في 7 أهداف، بتسجيل 3 أهداف وصناعة 4 أهداف.