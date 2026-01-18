جيرارد: تعادل ليفربول أمام بيرنلي غير مقبول.. والمربع الذهبي هو الحد الأدنى

انتقد ستيفن جيرارد تعادل ليفربول مع بيرنلي بهدف لكل فريق في الدوري الإنجليزي.

واعتبر أسطورة ليفربول السابق أن إهدار النقاط على ملعب أنفيلد أمام الفرق الصاعدة أمر غير مقبول، رغم تحسن النتائج مؤخرا.

وقال جيرارد خلال ظهوره كمحلل عبر شبكة TNT Sports: "هذا غير مقبول، التعادل مع بيرنلي على ملعبك. مع كامل الاحترام، هذه نتائج لا تليق بليفربول، خاصة بعد التعادلات السابقة أمام فرق مثل ليدز وبيرنلي في أنفيلد".

وأضاف "سيكون هناك الكثير من الانتقادات التي ستوجه إلى المدرب أرني سلوت، لكن يجب منحه بعض التقدير".

وأوضح جيرارد "قلت من قبل إن الفريق ليس في أزمة، لأنني أرى أن المدرب قادر على تصحيح المسار وتهدئة الأمور، وهو ما حدث بالفعل".

وتابع "الفريق تحرك من منتصف الجدول وعاد إلى مراكز دوري أبطال أوروبا".

واختتم جيرارد تصريحاته "أعتقد أن الهدف الأساسي حاليا هو إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل، وهذا هو الحد الأدنى، لكن ذلك لا يمنع استمرار الانتقادات".

وأوضح جيرارد أن سلسلة النتائج الأخيرة لا تخفي خيبة الأمل الجماهيرية، رغم وصول عدد مباريات ليفربول دون هزيمة إلى 12 مباراة في كل البطولات.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي، متقدما بنقطة واحدة على مانشستر يونايتد، وبفارق نقطتين عن تشيلسي، وثلاث نقاط عن برينتفورد وسندرلاند، في ظل اشتداد المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وكان التعادل أمام بيرنلي قد جاء بعد هدف من فلوريان فيرتز، قبل أن يعادل ماركوس إدواردز النتيجة في الشوط الثاني، بينما لم تحسن النتيجة كثيرا من موقف بيرنلي الذي يواصل صراعه في قاع جدول الترتيب.

ومن المنتظر أن يواصل ليفربول سعيه لتأمين مركزه بين الأربعة الكبار خلال الجولات المقبلة، مع تصاعد الضغط الجماهيري على المدرب واللاعبين.