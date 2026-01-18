خبر في الجول – الأهلي في مفاوضات مع ثنائي شاب محترف في أوروبا أحدهما فلسطيني

الأحد، 18 يناير 2026 - 12:19

كتب : عمرو نبيل

الفلسطيني محمد محمود مومو - المصري إنياس عبد الحميد

لا يزال الأهلي يعمل على تدعيم صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ويسعى فيها الأحمر لضم صفات لتقوية فريق الشباب.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يتفاوض مع الفلسطيني محمد محمود "مومو" والمصري إنياس عبد الحميد لضم الثنائي لصفوف الفريق تحت السن.

وأن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي عقد جلسة مع الثنائي في أوروبا لنقل أفكار الأهلي وخطة النادي في التدعيم بلاعبين شباب.

كما أن مفاوضات الأهلي مع أندية الثنائي مستمرة في الوقت الحالي من أجل حسم الصفقتين في فترة الانتقالات الجارية.

محمد محمود "مومو" هو لاعب فلسطيني مهاجم يبلغ من العمر 20 عاما ويلعب مع فريق ألفسبريج الألماني.

أما إنياس عبد الحميد يلعب في مركز صانع الألعاب ويجيد المشاركة في مركزي لاعب الوسط وصانع الألعاب.

ويبلغ من العمر 19 عاما ويلعب مع فريق فيستيرلو البلجيكي ويمتلك الجنسية البولندية بجانب الجنسية المصرية.

