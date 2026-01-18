الرياضية: اتحاد جدة يطلب ضم كنو من الهلال

الأحد، 18 يناير 2026 - 12:07

كتب : FilGoal

الهلال - مانشستر سيتي - محمد كنو

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي اتحاد جدة طلب ضم محمد كنو لاعب الهلال على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وذلك ردا على طلب الهلال لضم عبد الرحمن العبود لاعب اتحاد جدة شفهيا على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم.

وأوضح التقرير أن الأطراف لم تصل لاتفاق إلى الآن.

كنو يرتدي قميص الهلال منذ انضمامه في 2017 قادما من الاتفاق.

وخاض الموسم الجاري بقميص الهلال 21 مباراة، سجل هدفين صنع 3.

بينما لا يشارك العبود كثيرا مع النمور في الموسم الجاري.

إذ ظهر في 10 مباريات فقط هذا الموسم.

عبد الرحمن العبود محمد كنو اتحاد جدة الهلال
