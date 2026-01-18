الرياضية: اتحاد جدة يطلب ضم كنو من الهلال
الأحد، 18 يناير 2026 - 12:07
كتب : FilGoal
ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي اتحاد جدة طلب ضم محمد كنو لاعب الهلال على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وذلك ردا على طلب الهلال لضم عبد الرحمن العبود لاعب اتحاد جدة شفهيا على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم.
وأوضح التقرير أن الأطراف لم تصل لاتفاق إلى الآن.
كنو يرتدي قميص الهلال منذ انضمامه في 2017 قادما من الاتفاق.
وخاض الموسم الجاري بقميص الهلال 21 مباراة، سجل هدفين صنع 3.
بينما لا يشارك العبود كثيرا مع النمور في الموسم الجاري.
إذ ظهر في 10 مباريات فقط هذا الموسم.
نرشح لكم
رومانو: تشيلسي يتفق مع جاكيه على بنود عقده.. وهذه مطالب ناديه المالية خبر في الجول – في انتظار الإعلان الرسمي.. عمر كمال ينتظم في تدريبات سيراميكا سيزامل مصطفى محمد.. المدافع الليبي علي يوسف يصل فرنسا لإتمام انتقاله إلى نانت الرياضية: الأخدود يفاوض الهلال من أجل ضم البليهي تقرير: نابولي يعتزم يكثف مفاوضاته مع النصيري بعد نهائي أمم أفريقيا أستون فيلا يرغب في تدعيم صفوفه من منتخب نيجيريا مصدر مقرب من ديانج لـ في الجول: نادي إسباني يرغب في شراء المتبقي من عقده مع الأهلي لاعب مانشستر سيتي ينضم إلى جيرونا