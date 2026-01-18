رافينيا خارج قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي تواجه ريال سوسيداد في الدوري الإسباني يوم الأحد.

ويحل برشلونة ضيفا على سوسيداد ضمن الجولة 20 من المسابقة.

القائمة شهدت عدم تواجد اسم رافينيا الذي يغيب عن اللقاء كإجراء احترازي، بسبب كدمة في الفخذ الأيمن.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: فويتشيك تشيزني - جوان جارسيا - مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: جواو كانسيلو - أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا

الوسط: بيدري - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - مارك بيرنال - تومي

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - ماركوس راشفورد - روني بردجي.

ويدخل برشلونة المباراة على القمة بفارق نقطة عن ملاحقه ريال مدريد الذي فاز على ليفانتي 2-0 يوم السبت.