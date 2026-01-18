تقرير: ناد أمريكي يقترب من ضم مامادو فال لاعب برشلونة

الأحد، 18 يناير 2026 - 11:48

كتب : FilGoal

مامادو فال - برشلونة ب

اقترب نادي سانت لويس سيتي الأمريكي من التعاقد مع مامادو فال لاعب رديف برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبذلك يصبح المدافع السنغالي أحدث الراحلين عن صفوف فريق الرديف هذا الموسم.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن اللاعب صاحب الـ23 عاما بات على أعتاب الانتقال إلى الدوري الأمريكي، بعد مفاوضات متقدمة مع نادي سانت لويس سيتي، في صفقة ينتظر حسمها خلال أيام.

ويمثل رحيل فال خسارة لفريق برشلونة ب بقيادة المدرب جوليانو بيليتي، خاصة بعدما غاب اللاعب عن قائمة الفريق في مواجهة أندراتكس الأخيرة، في مؤشر واضح على اقتراب رحيله.

وسبق لفال اللعب في الولايات المتحدة، إذ بدأ مسيرته الاحترافية مع لوس أنجلوس إف سي عام 2021، قبل أن ينتقل معارا إلى لاس فيجاس لايتس، ثم إلى فياريال ب في 2022.

وانضم اللاعب إلى برشلونة ب على سبيل الإعارة في سبتمبر 2023، وقدم مستويات لافتة أعادت اسمه إلى دائرة اهتمام أندية الدوري الأمريكي.

ومن المنتظر أن يعود فال إلى الملاعب الأمريكية حال إتمام الصفقة، بحثا عن خطوة جديدة في مسيرته بعدما نال ثقة كبيرة خلال تجربته مع برشلونة ب.

ويلعب فال صاحب الـ 23 عاما في مركز قلب الدفاع ويرتبط بتعاقد مع برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري.

وخاض فال 13 مباراة مع رديف برشلونة هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين.

