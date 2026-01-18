موندو ديبورتيفو: تير شتيجن يرفض الإعارة إلى وست هام ويتمسك بخيار جيرونا

رفض مارك تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الانتقال معارا إلى وست هام خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويفضل حارس المرمى الألماني البقاء قريبا من برشلونة في ظل ظروفه العائلية.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن اقتراب نادي جيرونا من التوصل لاتفاق مع برشلونة لاستعارة الحارس حتى نهاية الموسم.

وأشار التقرير إلى أن ذلك مع تحمل برشلونة 90٪ من راتبه لتسهيل الصفقة، ومنحه فرصة المشاركة بانتظام.

في المقابل، كشفت تقارير إنجليزية أن وست هام تقدم بعرض لاستعارة تير شتيجن، في ظل تراجع مستوى حراسه هذا الموسم، إلا أن اللاعب رفض العرض مفضلا البقاء قريبا من أسرته وأطفاله في برشلونة.

وغاب تير شتيجن عن المشاركة أساسيا في مواجهة برشلونة أمام راسينج سانتاندير في كأس الملك، في إشارة واضحة من المدرب هانز فليك إلى تراجع دوره خلال النصف الثاني من الموسم.

وكان الحارس الألماني يأمل في الحصول على دقائق لعب عبر كأس الملك لتعزيز فرصه في الانضمام لقائمة ألمانيا في كأس العالم، خاصة بعدما أشار المدرب يوليان ناجلسمان إلى أن غيابه عن المباريات قد يحرمه من الاستدعاء.

وتحدث هانز فليك عن مستقبل الحارس قائلا "مستقبله قراره الشخصي، وسنقبل ما يختاره".

واختتم تصريحاته "نركز على كل مباراة بمفردها ونسعى لتقديم أفضل أداء ممكن، فالطريق لا يزال طويلا".

وينتظر أن تحسم الأيام المقبلة موقف تير شتيجن النهائي، مع ترجيح إتمام إعارته إلى جيرونا قبل غلق باب الانتقالات.

وفتح برشلونة الباب لرحيل حارسه في ظل تواجد فويتشيك تشيزني بجانب جوان جارسيا في حراسة المرمى.

وشارك تير شتيجن في 423 مباراة مع برشلونة منذ انضمامه من بوروسيا مونشنجلادباخ في عام 2014.

وفاز بـ 17 لقباً خلال تلك الفترة، لكن الإصابات قلصت وقت لعبه منذ تعيين فليك في عام 2024.

وغاب تير شتيجن عن المشاركة بشكل أساسي في الموسم الماضي بسبب إصابة في الركبة، بالإضافة للأشهر الأربعة الأولى من الموسم الحالي بعد خضوعه لعملية جراحية في الظهر.